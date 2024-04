Al Teatro Moderno di Agliana prosegue la rassegna dedicata a bambini e famiglie: ’L’asino che vola’

È in corso al teatro Moderno di Agliana "L’Asino che vola – Rassegna di spettacoli per ragazzi e famiglie", giunta nel 2024 alla sua sesta edizione. Propone per tutto il mese di aprile un ricco calendario di iniziative per bambini, ragazzi, famiglie e docenti: spettacoli di burattini, narrazione, teatro di figura, clownerie e proiezione video. Il programma prevede fino alla fine di aprile l’alternarsi di spettacoli di burattini, a cura di Linda Di Giacomo e Gran Teatro dei Piccoli, n ridotto del teatro Moderno con teatro di figura, giocoleria e clownerie, a cura di Andrea Sabatini e "a domicilio" nei plessi scolastici dell’Istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana. Anche la sala principale del Moderno ha accolto i giovani spettatori con lo spettacolo "Cabaret degli animali" di Francesco Dendi e Valeria Caliandro, ispirato a "La fattoria degli animali" di Orwell e la proiezione della docu-fiction "Mirabile Visione: Inferno", regia di Matteo Gagliardi, che ripercorre attualizzandoli i nove cerchi dell’Inferno dantesco grazie a sofisticate tecniche digitali e alle illustrazioni della Divina Commedia del pittore parmense Francesco Scaramuzza.

Il progetto, realizzato dall’associazione culturale Il Moderno con il patrocinio del comune di Agliana, il contributo di Cesvot, il sostegno della direzione didattica e di associazioni del territorio, ha raggiunto negli anni una crescente adesione di pubblico: nelle ultime edizioni hanno partecipato circa 600 alunni, 70 docenti, oltre 700 spettatori per un totale di circa 1400 persone raggiunte.

