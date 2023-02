Al Teatrino Gatteschi musica tutti i venerdì

Un nuovo spazio per la musica live in città. Nessuna nuova apertura, quanto il potenziamento di una realtà esistente, il Polo culturale Puccini Gatteschi di vicolo Malconsiglio, che all’offerta già ricca improntata principalmente al teatro sfruttando anche quel piccolo gioiello che è il Teatrino Gatteschi, da questo venerdì aggiunge un nuovo tassello all’insegna principalmente del blues e del jazz. Primi a inaugurare questa serie proprio venerdì il pianista Piero Frassi ad accompagnare la voce di Silvia Benesperi in una serata "cinemusical" che restituirà al pubblico alcune delle colonne sonore più belle dei film più famosi. Sarà il venerdì la serata dedicata alla musica live con una proposta che alternerà di settimana in settimana il jazz al blues e viceversa, in un orario pensato per accompagnare l’aperitivo degli ospiti (dalle 19 alle 21); prossime date già fermate quella del 10 marzo con Umberto Quattrone e Cristiana Rizzo, il 17 marzo con Emiliano Degl’Innocenti e Alessio Burberi e il 24 marzo con l’Orkestraccia in una serata dedicata all’amore. "Il nuovo spazio si trova in quella porzione del Polo che fino a oggi era esclusivamente dedicato al cinemino – spiega Tamara Corazza Shirley, presidente dell’Aps G713 Pistoia Valley che gestisce la programmazione del Polo stesso –. Il cinemino ovviamente resta continuando ad ospitare proiezioni, piccole conferenze e presentazioni di libri, ma si allarga alla musica nelle serate del venerdì. L’idea è nata durante un incontro con il musicista Nick Becattini ospite da noi nei mesi scorsi: c’era bisogno di ritrovare orecchie curiose in città e così eccoci qua". Quasi due anni dopo l’apertura la vivacità culturale attorno al Polo si conferma in crescendo, con una programmazione sempre più fitta che spazia dai laboratori di teatro a quelli artistici dedicati ai bambini e una partecipazione massiccia al recente bando incentrato sul teatro che ha visto centinaia di candidature, riprova della grande voglia che c’è di tornare a teatro.

"Confermiamo la nostra voglia di metterci a disposizione della città, siamo aperti a collaborazioni e siamo felici in questo senso di essere, per la prossima edizione del festival di antropologia contemporanea dei Dialoghi di Pistoia, spazio di appoggio ad alcune delle iniziative – prosegue la presidente -. Ritorneremo con la seconda edizione del festival dei cortissimi teatrali, mentre l’8 marzo, festa della donna, ospiteremo Matteo Cesca con uno spettacolo d’irriverente microteatro che sarà poi seguito da un workshop comico nel secondo weekend di marzo. Sempre in marzo inaugureremo anche un percorso dedicato alle discipline orientali con Lorenzo Ciatti, come taijiquan e qi gong, cui dedicheremo una giornata porte aperte il 4 marzo".

linda meoni