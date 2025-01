Al Bolognini va in scena la magia. Uno spettacolo per meravigliare . Un mix di incantesimi e sinestesia

PISTOIADi magia c’è bisogno. O almeno, sicuramente questo dicono i numeri: diecimila spettatori in dieci anni. Immancabile l’appuntamento con "Pistoia Magic", lo spettacolo di magia di Pistoia nato da un’idea di Francesco Micheloni che quest’anno si svolgerà al Piccolo Teatro Mauro Bolognini il 31 gennaio (ore 21.15), l’1 febbraio (ore 16.30 e 21.15) e il 2 febbraio (ore 16.30). Quattro repliche in tutto che, come da tradizione, racconteranno il risultato di una costruzione lunga mesi, con la scrittura dello spettacolo affidata, dal 2017, a Simone Venturi. Come sempre non un "compitino di magia", ma una storia, una narrazione che si costruisce attorno a un tema specifico, quest’anno individuato nella "Sinestesia", ovvero quel processo che consiste nell’associare in un’unica immagine due parole riferite a sensi diversi. Attraverso la magia si vuole generare una sorta di disorientamento, girato il cui angolo si spalanca la meraviglia in pieno stile "Pistoia Magic". Molto più di una presentazione rapida meriterebbe il cast di quest’anno, capitanato come sempre da Micheloni cui si aggiungono i due ‘storici’ amici di Pistoia Magic, il Mago Leo e Tiziano Cellai (quest’ultimo in corsa al prossimo Campionato mondiale di magia a Torino, luglio 2025) e tre super nomi. Si tratta di Bustric, narratore, un attore e un maestro dell’arte scenica che trasforma ogni spettacolo in poesia attingendo a uno stile unico, pieno di meraviglia ma anche comicità, dell’artista di fama internazionale Maxim e di Leonardo Panetti, diciotto anni e già un sorprendente curriculum tra titoli e partecipazioni sui palcoscenici più iconici del mondo, con un atto unico ispirato all’intervento artistico di Banksy che lo ha eletto a big della magia nel mondo. "Ogni anno è sempre più difficile superarci nella proposta, ma accogliamo la sfida con uno spettacolo di sicuro impatto – dice Francesco Micheloni -. Non posso non ringraziare chi ci sostiene in questa avventura che non è ovviamente banale neppure dal punto di vista di impegno economico". "Sarebbe bello che altre realtà potessero salire a bordo sostenendoci, ma sostenendo così anche la città di Pistoia". "L’appuntamento invernale del Pistoia Magic – aggiunge Alessandro Sabella, assessore al turismo – è ormai complementare alla versione autunnale, introdotta due anni fa. Eventi come questi ci ricordano quanto sia importante sostenere la cultura e gli spettacoli dal vivo, motore per il turismo e per la vitalità del territorio". Biglietti in vendita sul circuito TicketOne o su pistoiamagic.com; disponibile la Vip Experience con contenuti esclusivi extra curati da Simone Venturi. Per i ritardatari del teatro, come di consueto, l’ultima chiamata con la magia sarà il 9 febbraio (ore 16): alla Fortezza 59 in piazza della Resistenza si svolgerà un "ridotto" dell’omonimo spettacolo andato in scena al Bolognini (info: 329.7911077).l.m.