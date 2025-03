Aiuti alla ricerca. In ricordo di Matilde

"Abbiamo deciso di donare un micromanipolatore di precisione per la ricerca oncologica al team dei ricercatori di Pisa. A partire dalla "Pasqua Solidale 2025", le donazioni che riceveremo saranno destinate a questo strumento". Lo ha annunciato Bernardo Capecchi, padre di Matilde e membro della onlus "Matilde Capecchi – Margherita Silenziosa", a proposito delle iniziative di beneficenza dell’associazione intitolata alla giovane di Casalguidi scomparsa a soli 19 anni.

Lo scorso anno, la famiglia aveva donato oltre 54mila euro raccolti dalle varie donazioni, contribuendo all’acquisto di un vibratomo per la Fondazione Pisana per la Scienza. E anche lo strumento che sarà acquistato con i proventi delle prossime iniziative solidali servirà a fornire ai ricercatori un sopporto in più per la ricerca contro il cancro.

"Il micromanipolatore è uno strumento avanzato per lo studio del cancro, progettato per garantire un controllo preciso nella manipolazione di singole cellule – ha spiegato Capecchi - grazie alla sua elevata accuratezza, consente di isolare e analizzare cellule tumorali con maggiore affidabilità, facilitando la ricerca su meccanismi di progressione, resistenza ai farmaci e terapie mirate".

E per arrivare all’obiettivo, è partita l’ormai tradizionale vendita di colombe artigianali in vista della Pasqua: c’è tempo fino al prossimo 9 aprile per prenotare su internet (www.associazionematilecapecchi.it) o chiamando il numero 3398558025.

Giovanni Fiorentino