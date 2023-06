Agriturismo di Montecatini cerca figure per la stagione

Agriturismo di Montecatini Terme ricerca una serie di figure da inserire in organico per questa stagione estiva. Si ricerca un lavapiattiinserviente in possesso di diploma di maturità ed esperienza nella mansione. Per questa mansione si offre un contratto a tempo pieno e determinato, con lavoro nei giorni festivi compresi. Nella stessa struttura ricettiva si ricerca anche ununa aiuto cuoco. Per questa posizione si richiede possesso diploma di maturità alberghiera, esperienza nella mansione e possesso Haccp. Si offre contratto a tempo pieno e determinato. Richiesto lavoro anche nei festivi compresi. Per informazioni o candidature a queste due offerte è possibile contattare il numero 391 4780252 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected], nella persona di Marco Bercini.