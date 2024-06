Agricoltura. I programmi tutti on line

Quali programmi per il mondo agricolo? Con online tutti i video dei candidati alle amministrative pistoiesi che hanno ‘inciso’ le loro considerazioni e propositi sull’agricoltura nella sede di Coldiretti, e ora sono a disposizione dei cittadini, agricoltori e consumatori interessati all’agricoltura, al cibo sano e all’ambiente in cui viviamo. Sono i propositi dei 26 i candidati sindaco intervenuti da tutti gli 11 comuni al voto. "Siamo grati ai candidati della disponibilità – dice Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia (nella foto)– segno dell’interesse per il settore di chi si candida a governare la complessità dei nostri borghi, piccoli e grandi, che operano a diretto contatto con cittadini e col mondo imprenditoriale. L’agricoltura – continua Tesi – è un mondo variegato con tanti ruoli: produttore di cibo e di verde, custodi del territorio".

I comuni coinvolti ospitano un quarto delle aziende agricole provinciali, 808 (elaborazioni Coldiretti su dati Cciaa Pistoia-Prato 2023), ogni impresa è un micro o macro cosmo che include molti elettori, tra familiari e lavoratori. Molti dei comuni che devono rinnovare l’amministrazione sono localizzati in aree marginali. Si va dalla Montagna, con Sambuca Pistoiese (20 aziende agricole operative), ad Abetone Cutigliano con (67). Nella piana si vota ‘solo’ ad Agliana (86) e Montale (48). Il resto dei comuni chiamati a rinnovare i sindaci si trovano in Valdinievole. Con Lamporecchio (113 aziende agricole), Monsummano Terme (142), Montecatini Terme (93), Pieve a Nievole (48), Massa e Cozzile (37) e Buggiano (75). E sempre in Valdinievole si vota a Chiesina Uzzanese (79 aziende agricole operative).