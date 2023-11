Agricoltura e dintorni. Il ministro Lollobrigida in città per il summit: "Un’occasione preziosa"

Circa un mese fa, in Sala Maggiore di fronte all’Associazione Vivaisti Italiani e molti esponenti del settore, era stato direttamente l’assessore comunale al vivaismo Gabriele Sgueglia a preannunciare la visita in città del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida: l’appuntamento è arrivato ed andrà in scena nel weekend. Il membro del governo Meloni parteciperà ai lavori, di caratura internazionale, del convegno "I primi ecologisti: il ruolo di agricoltori, allevatori e pescatori nel legame tra natura e sviluppo" che viene promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti al parlamento europeo (ECR) in programma nella Sala maggiore fra venerdì e sabato. Durante le due giornate si discuterà del "Green Deal" che ci dovrà accompagnare nel futuro con massima attenzione agli allevatori, alla caccia, alla protezione della fauna e della flora autoctone oltre che analizzare il ruolo dell’uomo come sentinella ambientale. Inoltre si affronteranno anche le tematiche legate alla pesca e come conciliare la salvaguardia della natura con lo sviluppo economico e sociale, mettendo al centro un concetto caro ai conservatori: la funzione dell’uomo quale bio-regolatore.

"Pistoia sarà la sede ideale – afferma il sottosegretario all’agricoltura, nonché pistoiese, Patrizio Giacomo La Pietra esponente di spicco di Fdi – per dibattere anche sul ’Green Deal’ che vorremmo, ripensando insieme l’agricoltura e l’allevamento del domani. Grazie agli interventi di Mazaly Aguilar, eurodeputato Vox-ECR, del vicepresidente della Commissione Agricoltura e capodelegazione Fdi Carlo Fidanza, dell’agronomo Yves Madre, tanto per citare alcuni dei relatori, cercheremo di individuare dei punti in comune per migliorare ciò che è stato fatto finora. Il futuro che vogliamo sono fiducioso che possa essere sostenibile sia in senso ecologico che in senso economico. In Italia, come in Europa, vogliamo restituire all’agricoltura il ruolo di primaria importanza che le compete e con l’avvento di Giorgia Meloni si respira un’aria nuova nel mondo agricolo".

Come detto, non mancheranno i protagonisti della scena politica a carattere nazionale ma anche europeo in questa due giorni che si preannuncia di notevole rilievo per il settore e, di conseguenza, per tutti gli operatori che potranno sentire in maniera interessata ciò che accade a livello continentale nel comparto. I lavori saranno introdotti dai co-presidenti del gruppo ECR al Parlamento Europeo, ovvero Ryszard Legutko e Nicola Procaccini, con loro ci saranno anche gli interventi del commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski e del sottosegretario sempre del settore per il Governo, appunto il pistoiese Patrizio Giacomo La Pietra. La mattinata di sabato 2 dicembre, invece, sarà aperta dal Ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Inoltre, interverranno il capo delegazione di Fdi a Bruxelles, Carlo Fidanza, gli eurodeputati Fdi Sergio Berlato e Pietro Fiocchi, il vice presidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo Mazaly Aguilar e il responsabile dipartimento agricoltura e senatore di Fdi Luca De Carlo oltre a vari rappresentanti di categoria. red.pt.