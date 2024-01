"Aglio d’oro" alle eccellenze . Premiati professionisti personalità e imprenditori

Eccellenze aglianesi premiate con l’"Aglio d’oro". La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta nel foyer del teatro Moderno, nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune per le festività natalizie. L’amministrazione ha consegnato nove targhe: una alla memoria del dottor Guido Pastacaldi, stimatissimo medico di famiglia ad Agliana per quarant’anni, scomparso il 3 agosto 2023 e otto a persone o imprese che si sono distinte come eccellenze in vari settori: economico, culturale, sportivo e sociale. Le targhe con "Aglio d’oro" sono state consegnate dal sindaco Luca Benesperi con il vicesindaco Fabrizio Baroncelli e gli assessori Maurizio Ciottoli e Greta Avvanzo. Baroncelli, consegnando la targa alla moglie e ai figli del dottor Pastacaldi, ha ricordato: "Un grande medico e una grande persona. Era sempre disponibile e ha aiutato tutti". Ecco gli altri premiati. Alimentari Bonacchi, negozio che fu fondato prima del 1900: "E’ ancora attivo grazie alla forza delle donne: mia nonna, mia madre e ora mia moglie" ha detto Silvano Bonacchi. Anche Fausto Reali del Maglificio Beby ha sottolineato come in oltre 70 anni di attività sia stato fondamentale il ruolo delle donne. E’ attiva da 120 anni la Macelleria Marini che ha ottenuto molti riconoscimenti per la qualità dei prodotti. Roial Srl, produce articoli monouso e cosmetici e recentemente è stata premiata a Hong Kong per la produzione di un cosmetico. Geal by Bel chimica, specializzata in prodotti per pulizia, trattamento, conservazione e recupero di materiali per l’edilizia, da 75 anni investe in ricerca e innovazione. La ginecologa Sandra Bucciantini è da sempre in prima linea in difesa di donne e minori vittime di abusi. E’ stata responsabile del "Centro regionale riferimento violenza" nato a Firenze nel 1992, primo in Italia. Ad Attilio Barontini, ex presidente della Misericordia ed ex consigliere comunale, è stato riconosciuto l’impegno civico, sanitario-sociale, politico e nei consigli scolastici. Claudio Taffini, da 32 anni è presidente del Gs Dino Diddi che organizza la storica "Coppa Diddi" di ciclismo che vanta 75 edizioni. "Un premio da dividere con i miei collaboratori – ha detto Taffini –. Siamo già al lavoro per l’edizione 2024".

Piera Salvi