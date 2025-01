Aglianese, risultati ok a Natale

Da Rovereto a Fano portando in alto i nomi di Agliana e della provincia di Pistoia. Tre squadre giovanili del Volley Aglianese, Under 18, Under 16 e Under 13 Nera, hanno ben figurato alla Fano International Volley Cup e al 34° Torneo di Natale a Rovereto, in Trentino Alto Adige. Esperienze da ricordare per Under 18 e Under 13 Nera nelle Marche. Le due formazioni, infatti, si sono classificate rispettivamente settima e undicesima al cospetto di numerose rivali.

L’Under 18 era inserita in una competizione a 24 compagini. Dopo la fase a gironi, nelle quali le pallavoliste neroverdi si sono distinte con tre vittorie in altrettante partite (Chianti Volley, Pesaro e Camerano), sono state eliminate ai quarti di finale della manifestazione ad opera delle forti atlete del Cattolica. Nella finale per il settimo posto, hanno nuovamente sconfitto Pesaro, mostrando spirito di squadra e notevole determinazione.

Torna da Fano con un bel bagaglio di esperienza, pure l’Under 13 Nera: le servirà nel proseguo del campionato territoriale Fipav. "Ne siamo uscite con un 11° posto che non ci soddisfa pienamente, ma che ci lascia ottimi spunti su cui lavorare per il futuro di questa squadra. Sono state tutte partite allenanti, mai scontate, contro avversarie che facevano un gioco diverso dal nostro e che ci hanno messo non poco in difficoltà. Brave e avanti tutta", fanno sapere da casa-Aglianese.

A Rovereto, sono state tre giornate intense di gioco. L’Under 16 ha ottenuto un decimo posto, confrontandosi con un buon livello di volley. "Un’esperienza importante per le nostre ragazze, capaci di giocare alla pari anche con équipe ben organizzate e strutturate fisicamente. Si torna ad Agliana consapevoli delle nostre capacità e potenzialità, da mettere in campo nella seconda parte della stagione", il commento all’unisono dei tecnici.

Gianluca Barni