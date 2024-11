Aglianaween, la vetrina più bella: "Faby hair style" vince il concorso

"Faby hair style" ha vinto il premio "La vetrina più bella AglianaWeen 2024". Anche quest’anno il 31 ottobre le vetrine di Agliana si sono illuminate a festa per "AglianaWeen", quarta edizione, per la gioia di bambini e bambine nella festa di "Halloween". Una iniziativa dei commercianti che aderiscono al progetto "Vivi Agliana". Con questo evento, i piccoli sono stati accolti dai commercianti per il tradizionale "Dolcetto o scherzetto" nei loro negozi, con vetrine allestite a tema. Sono stati tanti gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa, consegnando migliaia di caramelle e dolci ai bambini e alle bambine in maschera per Halloween e le famiglie sono state molto contente.

"Un successo la quarta edizione di AglianaWeen – afferma la referente di Vivi Agliana, Carolina Acciai – che ha visto tantissimi bambini e bambine per tutti i negozi e per tutto il paese. Un momento bello che ha reso viva Agliana. Un momento di comunità – continua Carolina Acciai che ci mostra ancora di più quanto sia importante collaborare tra realtà di paese".

Aggiunge Guido Del Fante, altro referente di Vivi Agliana: "La vetrina più bella è stata scelta dalle persone che hanno votato su Facebook. E’ stato un bel concorso che ha visto partecipare tante attività economiche del paese. Congratulazioni a “Faby hair style“ per aver vinto la targa 2024 e per il suo negozio gestito con cura e attenzione. Grazie a tutte le attività che hanno partecipato che con il loro lavoro continuano a tenere vivo il nostro paese". La targa premio a "Faby hair style" è stata consegnata da Guido Del Fante e Carolina Acciai. Con il progetto "Vivi Agliana" è stato creato un portale Internet per dare visibilità a negozi e prodotti locali, promuovere iniziative e valorizzare il tessuto socio-economico aglianese.

p.s.