Agliana: La maestra Giovanna Guerrieri festeggia 40 anni di carriera

La maestra Giovanna Guerrieri è stata festeggiata per i suoi quarant’anni di carriera e ha ritrovato, con gioia, le persone che hanno condiviso con lei un percorso nella scuola lungo quarant’anni e ricco di tante belle soddisfazioni. A San Michele Agliana, sabato scorso, 22 luglio, ospite della scuola dell’infanzia e primaria "Casa degli Angeli Custodi" di via Calice, la maestra pistoiese Giovanna Guerrieri, attualmente ancora in servizio, ha incontrato ex alunni e colleghe in pensione per sfogliare insieme pagine belle della memoria (li vediamo tutti insieme nella foto). Negli anni, la maestra Giovanna ha ricevuto tantissime attestazioni di stima e affetto da parte di coloro che hanno condiviso con lei l’esperienza scolastica, mantenendo di lei un ricordo sempre vivo e riconoscente. Da questi rapporti, mai interrotti, è nata l’idea di incontrarsi gioiosamente e semplicemente, anche come segno di una ritrovata possibilità di scambio in presenza dopo il "tempo nefasto" caratterizzato dalla pandemia.

Giovanna ha iniziato a insegnare appena ventenne, avendo superato le prove del concorso del 1983, quando ottenne la cattedra a Quarrata. Successivamente, per ben trentatre anni, ha insegnato a Pistoia. Quarant’anni ininterrottamente sempre nella scuola elementare-primaria statale. Giovanna, pur avendo raggiunto questo importante traguardo, continua il suo lavoro di insegnante, perché ha mantenuto intatto lo spirito di dedizione alla scuola, che è luogo privilegiato per costruire buone occasioni di crescita per tutti, e contribuire così all’attuazione del dettato costituzionale. Dunque, con convinzione, Giovanna continua il proprio cammino di docente, “in servizio” e “a servizio” per prendersi ancora cura di nuove generazioni di alunni.

red.pt