Agliana e Bottegone cercano punti playoff

Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone chiedono punti playoff alla quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. L’Endiasfalti, sesta in classifica con 16 punti e reduce da tre successi di fila, affronterà la Juve Pontedera, penultima della graduatoria a 8, domenica 9 febbraio dalle 18 al Pala Capitini di Agliana; la Valentina’s Camicette, settima a 16, giocherà sabato 8 dalle 21 a San Vincenzo, nono a quota 14. Da quando è rientrato in squadra Filippo Giannini, Agliana ha cambiato volto: è diventata la mina vagante. Bottegone intende riscattare l’inopinato k.o. di sabato scorso con Fucecchio. Senza Gianluca Cukaj, gli uomini di Milani sanno bene dell’importanza del confronto con i labronici, contro i quali si sono imposti nel girone di andata.