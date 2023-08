Agevolazioni in arrivo per la mensa scolastica

Le famiglie residenti a Pistoia i cui figli usufruiscono del servizio di refezione scolastica nei Comuni di Marliana, Agliana e San Marcello Piteglio (e viceversa) possono richiedere l’agevolazione della tariffa della mensa, calcolata sulla base del valore Isee. Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione ha rinnovato gli accordi che regolamentano il beneficio e individuano le modalità di presentazione delle istanze. È stato così concordato che ciascun Ente si farà carico dell’agevolazione prevista per i propri residenti che usufruiscono del servizio di refezione scolastica in uno di questi Comuni. La percentuale di riduzione verrà applicata al costo del pasto del Comune che lo eroga. In base all’accordo di reciprocità tra il Comune di Pistoia e i Comuni di Agliana e San Marcello Piteglio, la domanda per ricevere l’agevolazione deve essere presentata entro il 30 settembre tramite lo Sportello telematico del Comune di Pistoia. Per le richieste inviate tardivamente l’agevolazione sarà applicata dal mese successivo alla presentazione dell’istanza. L’accordo tra il Comune di Pistoia e il Comune di Marliana è invece riservato agli studenti residenti a Pistoia che frequentano le scuole dell’infanzia e la primaria a Marliana e quelli residenti a Marliana che frequentano le scuole secondarie di primo grado a Pistoia. Anche qui la quota di agevolazione è calcolata in base alla fascia Isee.