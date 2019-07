Pistoia, 5 luglio 2019 - I carabinieri della stazione di Lamporecchio hanno arrestato S.C., pensionato 68enne di origini marocchine, con alcuni precedenti di polizia a suo carico, per un furto. Il reato è stato commesso in circostanze singolari. La vittima, una 70enne di Cerreto Guidi, in transito a Lamporecchio si era fermata in piazza Berni per effettuare un prelievo di contante al bancomat del Monte dei Paschi di Siena. Inserita la tessera nell'apparecchio aveva digitato il codice e atteso l'erogazione delle banconote, senza esito.

La donna si era quindi avviata all'interno della filiale per chiedere aiuto al personale e recuperare la tessera, quando il bancomat ha concluso improvvisamente l'operazione erogando i cinquecento euro richiesti che però sono stati afferrati al volo dal 68enne che stava passando di lì e che si è dato alla fuga. La scena è stata però notata da un cittadino che ha allertato il 112 e dopo pochi minuti il ladro è stato rintracciato da una pattuglia che gli ha trovato addosso le banconote trafugate, e le ha quindi restituite all'anziana. Il 68enne dopo la formalizzazione dell'arresto è stato trasferito in camera di sicurezza a Montecatini in attesa della direttissima di domani al tribunale di Pistoia.