Adventure OutdoorFest, al via Segnavie Run, due tracciati per scoprire la Montagna Pistoiese

Ha preso il via ieri, la straordinaria kermesse dell’Adventure OutdoorFest, al cui interno trova un posto di rilievo Segnavie Run. Val la pena ricordare che il progetto "Segnavie" ha permesso di realizzare una rete di itinerari collegati alla sentieristica Cai mettendo in collegamento i vari borghi (nella foto) permettendo a tanti di scoprire le bellezze della Montagna Pistoiese. Il Segnavie Run, in calendario per sabato 1° luglio, quest’anno si sviluppa su due tracciati: quello nuovissimo da 25 km per 1.200 metri di dislivello, che si affiancherà a quello tradizionale di 14 km con 700 metri di dislivello. Entrambi prenderanno il via dal Ponte Sospeso di Mammiano Basso, sede del villaggio espositivo alle 9:15. Il costo delle iscrizioni è di 28 euro per la gara di 25 km, 20 euro per la 14 km agonistica e 16 euro per la non competitiva. Il ritiro di pettorali e pacchi gara dalle 7:15 nell’ufficio gara. Le premiazioni alle 12:30. Intanto continuano le escursioni e lo sport.

Andrea Nannini