Addio a Saverio Fiacconi. Anima della ’Comunità Solidale’

All’età di 81 anni, in seguito a una grave malattia, si è spento nella tarda serata di martedì, Saverio Fiacconi. Una persona molto conosciuta, stimata e apprezzata da tutti. Di una serietà e una professionalità indiscutibili, riconosciute sia nel mondo del lavoro che nella vita di tutti i giorni. Dal 1974 fino al 2009, anno in cui decise di andare in pensione, ha lavorato con continuità al Comune di Pistoia. Per circa trent’anni ha ricoperto la carica professionale di vicesegretario generale del Comune di Pistoia, esercitandola con competenza e capacità. Ha lasciato un ottimo ricordo all’interno dell’amministrazione comunale di Pistoia. Grazie alla sua esperienza accumulata in tanti anni di lavoro è stato uno dei promotori della nascita, avvenuta nel 2013, dell’Associazione di Volontariato Comunità Solidale Lamporecchio. Ha messo a disposizione le sue conoscenze normative di diritto e amministrative, permettendo all’Associazione di compiere importanti passi in avanti. La Comunità Solidale ha sempre apprezzato le sue preziose competenze nel ruolo di segretario dell’Associazione e le sue doti umane. Saverio Fiacconi era originario della Montagna Pistoiese. A Lamporecchio, paese in cui ha vissuto una volta sposato con Manuela, tutti gli volevano bene. In questo momento triste, alla moglie Manuela e alla figlia Silvia stanno arrivando numerosi attestati di sincere condoglianze e vicinanza nel lutto. Il funerale si svolge questa mattina, giovedì 26 settembre, alle ore 10,30 nella chiesa di Santo Stefano a Lamporecchio. La salma è stata esposta nella sala del commiato di Larciano.

Massimo Mancini