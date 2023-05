Addio a Salvatore Gamuzza, colonna della Croce Verde. Era il "volontario perfetto"

Pistoia, 8 maggio 2023 - Con la sua scomparsa Salvatore Gamuzza ci ha lasciati soli. Sembra impossibile che proprio lui, che ha risolto tutte le situazioni, anche le più intricate, che non è mai mancato a un appuntamento, che il volante dell’ambulanza lo portava anche a letto, ci abbia lasciati. E ci ha lasciati davvero, come avrebbe fatto una persona qualsiasi; ma non era una persona comune e lo ha dimostrato nel corso di tutta la sua vita. Salvatore, orgogliosamente catanese, parlava spesso e volentieri dell’amata Sicilia dove faceva ritorno con una certa frequenza; si era trasferito a Pavana dove abitava con la donna della sua vita e con la quale ha condiviso i tanti anni di matrimonio. Salvatore, lo sa bene chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, era l’essenza del volontario, la sua sublimazione. Incapace di sentimenti negativi, Salvatore sapeva darti la risposta, spesso senza dirtela, bastava ti guardasse e capivi tutto quello che c’era da capire.

Se dovesse esistere un sinonimo di volontario perfetto, questo sarebbe "Salvatore Gamuzza": dalla Francia all’Albania e per tutt’Italia non c’è strada che non l’abbia visto alla guida di un’ambulanza della Croce Verde, di cui era una vera e propria colonna. Sapeva mettere tutti a proprio agio, seriamente burlone aveva in se quel tasso di umanità che te lo rendeva fratello, confidente e amico d’infanzia anche se lo avevi incontrato per la prima volta. Una perdita immensa dalla quale, il mondo delle Pubbliche Assistenze non guarirà mai. Per il mondo Anpas, l’unica voce, nel rispetto della famiglia che ha chiesto riserbo, è quella del presidente regionale, Dimitri Bettini, che ha detto con la voce incrinata dal dolore: "Salvatore è stato uomo e volontario straordinario, una persona squisita, ci mancherà". A spengere Salvatore è stata una malattia improvvisa che, nel giro di pochi mesi se lo è portato via. La Croce Verde di Pistoia, nella quale Salvatore prestava servizio, affida alla sua presidente, Stefania Tolve, la testimonianza condivisa da tutti.

"Nella mia mente Salvatore resta il grande amico che è stato in questi anni, con un sorriso aperto e sincero. Un amico con cui condividevo il profondo significato dell’essere Volontario, l’orgoglio di indossare i colori della nostra divisa, il nostro cuore arancione. Croce Verde subisce un’altra grandissima perdita ma Salvatore mancherà a tutti quelli che lo hanno conosciuto per la sua solarità e per il rispetto dell’altro che lo caratterizzava. L’affetto è la stima di tutti noi lo accompagneranno in questo ultimo viaggio". Poca voglia di parlare e tanta di piangere nei corridoi dell’associazione dove la voce squillante di Salvatore sembra riecheggiare ancora. La salma sarà esposta da questo pomeriggio (14-19) nelle cappelle del commiato della Croce Verde in Sant’Agostino.

Le esequie si terranno martedì alle 15 nella chiesa di Pavana.