Addio a Mattioli, protagonista degli anni più belli e spensierati

Oggi alle 15, nella chiesa di San Piero, la comunità aglianese darà l’ultimo saluto a Paolo Mattioli, che lascia un grande vuoto e rievoca indelebili ricordi. Aveva 72 anni, si è spento nella notte di venerdì 24 all’ospedale San Jacopo. Era una figura legata alla storica discoteca "Matteotti" di Agliana, che poi cambiò nome in "Peter Pan". Il locale era di proprietà della famiglia Mattioli: Antonio e Franca (i genitori) e il figlio Paolo, che sono rimasti nel cuore di tanti aglianesi e non solo.

La discoteca era su via Roma, il viale alberato che, in particolare dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, era il cuore della movida aglianese ed era frequentata da tantissimi giovani che arrivavano anche da altre province. Il "Matteotti" è rimasto un mito: infatti ogni anno l’associazione Artigiano organizza in estate "La Festa del Matteotti" con discoteca all’aperto.

Paolo Mattioli dopo la chiusura del locale ad Agliana aveva proseguito la sua attività nel commercio a Pistoia (dove viveva) e aveva aperto un bar, prima sul viale Italia e poi in centro. La scomparsa di Paolo Mattioli ha destato grande cordoglio ad Agliana e dintorni e in tanti suoi coetanei sono riaffiorati ricordi i bellissimi di un tempo, soprattutto dell’età giovanile.

Lo ricordano, in particolare e con grande affetto, gli amici più cari e suoi coetanei: Piero, Marco, Sandro, Fabrizio, Nicola, Carmine, Gianni e Calvero: "Abbiamo condiviso l’infanzia e la giovinezza, gli anni della scuola e del servizio militare e i tantissimi momenti di svago e di grande allegria. Siamo rimasti sempre molto amici, abbiamo continuato a frequentarci fino a ora. La perdita di Paolo lascia un grande vuoto ma riaffiorano anche tanti bellissimi ricordi della nostra vita. Impossibile ricordarli tutti, ma sono custoditi nel cuore. Ci uniamo con affetto al dolore della moglie Antonella e dei figli Francesco e Silvia".

La camera ardente è allestita alle cappelle del commiato del San Jacopo. Da qui sarà trasportato ad Agliana dove oggi alle 15 sarà celebrata la messa nella chiesa del suo paese, al quale è sempre rimasto legato e dove tanti hanno continuato ad apprezzarlo e amarlo. E sarà nel cimitero di San Piero, in via Bellini, che Paolo riposerà per sempre.

Piera Salvi