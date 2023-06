Addio a Marini E al suo sogno in Venezuela

Nella notte tra lunedì e martedì nell’isola di Margarita, in Venezuela, è morto Riccardo Marini, un ex dipendente del Comune di Montale che si era trasferito in Venezuela subito dopo essere andato in pensione nel 1998. Nel paese sudamericano Marini si è sposato e ha avuto due figli che ora hanno 20 e 23 anni. Era nato ad Agliana dove risiedono un fratello, una sorella e i nipoti. Aveva iniziato a lavorare come dipendente del Comune di Montale nel 1970 e vi era restato fino al 1997 quando era andato in pensione. Aveva conosciuto l’isola di Margarita perché ci era andato più volte in vacanza. Qui aveva incontrato la donna che è stata l’amore della sua vita e quando cessò il suo servizio in Comune andò in un’agenzia di viaggi e fece un biglietto di sola andata per il Venezuela. "All’inizio mi fece un po’ effetto – disse agli amici – ma ero convinto che sarebbe stata la mia nuova vita". E’ tornato in Italia l’ultima volta nel 2018 per far conoscere il suo paese natale al figlio Alessandro al compimento dei suoi 18 anni. Lo portò anche all’Abetone per fargli vedere la neve, che non aveva mai visto. Nel frattempo il Venezuela non era più quel paradiso del turismo che lui aveva conosciuto vent’anni prima, ma Riccardo continuava ad amare quel paese e la sua gente. La notizia della sua morte, avvenuta per le complicanze di un intervento chirurgico, ha addolorato molto i tanti amici e conoscenti che Marini aveva a Montale e ad Agliana. In particolare è forte il cordoglio tra i suoi ex colleghi del Comune di Montale, primo fra tutti l’amico Fabio Meoni, che lo ricordano come una persona generosa e rispettosa degli altri ed esprimono, sia pure da lontano, le loro condoglianze alla moglie e ai figli.

Giacomo Bini