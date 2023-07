Addio a Maria Rosa L’intera città in lutto

Del suo piccolo negozio di parrucchiera di via Bindi, a due passi dal Parco di Monteoliveto, aveva fatto un regno in cui sapeva distribuire sorrisi, umanità e solidarietà. Una donna indimenticabile. Maria Rosa Aroni era una persona straordinaria, affettuosa e allegra, capace di comprendere ogni sfumatura di chi aveva davanti, una qualità che andava ben oltre la sua pur indiscussa bravura professionale. Si è spenta dopo aver lottato tre anni contro la malattia che l’aveva colpita e che, alla fine, ha avuto la meglio su di lei, e si è dovuta arrendere. Lascia la sua unica, amatissima figlia, Federica Puccini, che lavora nella sede centrale di Pistoia di Banca Intesa San Paolo. Federica, molti anni fa, ha lavorato come poligrafica nella nostra redazione di Pistoia. Lascia l’adorata nipote Melissa Marconi, astro nascente della danza classica, che colleziona un riconoscimento dietro l’altro e a cui abbiamo dedicato alcuni articoli. Era l’orgoglio della nonna. Maria Rosa era la sorella di Luciano Aroni, vivaista di Ramini, specializzato nelle ortensie. Maria Rosa aveva compiuto 70 anni il 16 gennaio scorso. Federica ha annunciato su Facebook l’immenso lutto che l’ha colpita, affidando il suo dolore a queste parole: "Voglio ricordarti così mamma e nonna meravigliosa, bella come il sole, il tuo sorriso la tua voglia di vivere, i tuoi insegnamenti, i tuoi valori saranno sempre stampati nella nostra mente, ci accompagneranno giorno giorno e ci daranno la forza per andare avanti. Ti amo mamma".

La camera ardente è allestita nelle cappelle del commiato della Misericordia di Pistoia, in via del Can Bianco 35. La messa funebre sarà celebrata domani, lunedì 31 luglio, alle 14.30. La salma sarà cremata. A Federica, e a tutti i familiari, va il grande abbraccio del nostro giornale.

l.a.