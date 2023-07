Addio a "Franchino" Mazzei patron della storica macelleria Una vita tra la gente del paese

Immenso dolore in paese per la scomparsa di Franco Mazzei, ex macellaio della storica ‘Macelleria Mazzei’ in piazza Gramsci, che ha chiuso qualche anno fa. Franco aveva 78 anni e problemi di salute da tempo. Si è spento venerdì pomeriggio ad Agliana, nella sua casa, circondato dall’affetto dei suoi cari. Tanti gli attestati di cordoglio e affetto giunti alla famiglia, sia alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana, dove la salma era stata composta, che durante la partecipazione al funerale che si è svolto ieri, nella chiesa di San Piero’. La famiglia ringrazia la Misericordia di Agliana per la disponibilità e l’umanità dimostrata durante il periodo della malattia del loro congiunto, ma ringrazia anche il vicinato, in particolare il vicino di casa Marco che si è sempre prodigato, fino all’ultimo, in aiuto di Franco.

La ‘Macelleria Mazzei’ era un negozio storico del centro di Agliana che ‘Franchino’ (come lo chiamavano affettuosamente in molti) aveva gestito per tutta la vita, portando avanti una tradizione di famiglia iniziata dai suoi nonni, che avevano diverse macellerie e clienti anche a Firenze, proseguita con suo padre Amerigo e poi con lui. La ‘Macelleria Mazzei’ aveva ricevuto il premio ‘Aglio d’argento’ nel 2012, un riconoscimento che in quegli anni veniva conferito dalla consulta comunale dell’economia e del lavoro ad aziende aglianesi che si erano distinte per qualità e tradizione. La macelleria di Franco Mazzei, come testimoniavano le vecchie foto appese in ‘bottega’, vantava una lunga storia che Franco aveva portato avanti con attenta selezione dei prodotti, ostinazione e capacità, ergendosi a baluardo di quel commercio antico fatto di passione per l’attività ma anche per le relazioni. Il suo negozio era, infatti, un punto di riferimento non solo per la qualità delle carni ma anche per la disponibilità dello storico macellaio al dialogo e all’interesse socio-culturale del suo paese. Franco prestava servizio per le cene alla Festa storica di Badia a Pacciana, dove la sua collaborazione era particolarmente apprezzata per tagliare la carne, data la sua lunga esperienza. Franco Mazzei lascia nel più profondo dolore la moglie Giuseppina Valeri (che collaborava con lui in macelleria) le figlie Carlotta e Martina, il fratello, i generi, i nipoti e tutti i parenti e amici.

"Il ricordo più grande che Franco ci lascia – dice commossa la moglie Giuseppina – è il suo grande amore. L’ho conosciuto quando avevo 14 anni, abbiamo passato una vita d’amore insieme. Amore che ha avuto anche per le figlie e i nipoti".

Piera Salvi