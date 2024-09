Addio a Carlesi. Lutto nel mondo del vivaismo

Lutto nel mondo del vivaismo: all’età di 73 anni si è spento Marco Carlesi titolare, insieme al fratello Mario ex presidente di Coldiretti Pistoia, della storica azienda vivaistica Carlesi vivai di Bottegone, domenica 15 settembre nella sua casa a Masiano. Da anni anni combatteva con una malattia che purtroppo si era aggravata negli ultimi tempi. Marito, padre di due figli e nonno affettuoso, Marco Carlesi da sempre lavorava nell’azienda di famiglia produttrice di piante ornamentali fondata dal padre nel 1959. "Ha vissuto tutta la vita per il lavoro nel mondo delle piante, un lavoro nel quale ha sempre creduto e che proseguono i figli. Lascia un grande vuoto nella nostra famiglia – ha detto il fratello Mario, ex presidente di Coldiretti – è morto in modo cristiano, sorretto dalla fede. Ci consola la speranza della vita eterna quando ci ritroveremo nell’abbraccio di Dio". Tante le manifestazioni d’affetto che sono giunte alla famiglia Carlesi. "Ci uniamo al dolore che ha colpito la famiglia del nostro ex presidente Mario Carlesi per la scomparsa del fratello Marco – ha dichiarato Fabrizio Tesi, attuale presidente di Coldiretti Pistoia - Carlesi vivai con i fratelli Mario e Marco e le loro famiglie sono una delle espressioni migliori dell’imprenditoria pistoiese, che ha dato lustro al nostro vivaismo ornamentale e che continuerà a darlo, nonostante questo grave lutto". Le esequie oggi, martedì 17 settembre, alle ore 9,15 partendo dalle cappelle del commiato della Misericordia di Pistoia per la chiesa di Santa Maria Assunta a Masiano, dove alle 9,30 ci sarà la messa, per proseguire per il cimitero di Masiano.

D.G.