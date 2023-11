Addetto contabilità con diploma o laurea

ADDETTO CONTABILITÀ

Cercasi addettao alla contabilità aziendale e bilanci per Studio Commercialista. Richiesta laurea in economia aziendale o diploma di ragioneria. Sono necessarie doti di grande precisione, senso del dovere, organizzazione, spirito di gruppo e determinazione. Privilegiata la conoscenza del programma Team system. Gradito titolo professionale di dottore commercialista o esperto contabile. Contratto da valutare in base all’esperienza pregressa. Informazioni e candidature: 0572 950451 oppure [email protected]. Sempre in provincia di Pistoia, si ricerca un tecnico manutentore elettrico-meccanico (settore macchinari da lavaggio, stiro e piegature lavanderia industriale) rappresentante per Toscana, Liguria, Emilia Romagna. Informazioni: contattare la sig.ra Manuela Trinci all’indirizzo e-mail [email protected]