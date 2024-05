Aci Pistoia Photo Contest: "Connessioni umane". A Montini il premio assoluto

Si intitola "Il bacio" la fotografia che ha vinto il primo premio assoluto della dodicesima edizione dell’Aci Pistoia Photo Contest. L’ha scattata un fotografo che lega da tempo il suo nome e il suo prestigio a immagini di grande intensità, che siano i suoi inconfondibili paesaggi dipinti dalle nebbie che i ritratti di popoli lontani. E’ Giulio Montini da Como che ha vinto, con questa foto, anche il primo premio della categoria concettuale proposta quest’anno: "Connessioni umane". La connessione scelta da Montini è stata quella, dolcissima, di gratitudine, di un ragazzo, alla mucca a lui affidata. Un ragazzo con la maglietta del Milan. Un ragazzo che appartiene a un popolo che vive per prendersi cura di questi animali, i Mundari del Sudan. L’immagine è stata pubblicata dalla prestigiosa rivista Oasis. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Sala Maggiore ed è stata condotta da Fausto Livi davanti a un pubblico numeroso, attento e appassionato. In prima fila il maestro Aurelio Amendola, salutato da un grande applauso. Grande la soddisfazione dei patron del premio, il presidente di Aci Pistoia Antonio Breschi e il direttore, Giorgio Bartolini.

"Stiamo vivendo un’epoca difficile – ha detto Breschi – ed è una grande consolazione che ci siano così tante persone che vedono il bello, che sanno vederlo". "Il contest porta alto il nome di Pistoia – ha detto il sindaco Alessandro Tomasi – e per questo ringrazio il curatore e ideatore Angelo Fragliasso". A rappresentare la Fondazione Caript lo studioso Andrea Ottanelli. La categoria Paesaggio è stata vinta da Alessandro Veneri (Brescia) con la foto "L’ira di Benacus", immagine scattata durante una violenta tempesta sul Lago di Garda con il vento a 80 chilometri orari che gli ha richiesto di ancorarsi. La categoria Ritratto è stata vinta da David Dolci (Pistoia) con la foto "Passione e Dipendenza", David è il primo pistoiese vincitore di categoria, un ritratto molto intenso per cui ha ringraziato la sua modella, Francesca. Luciano Cassese (Napoli) ha vinto la categoria Street con la foto "Naples Street Soccer". Per Natura si è piazzato al primo posto Michele Cimini (Grosseto) con "Airone Specchiato". Nella categoria Urban ha vinto Valentina Lucchinelli (La Spezia) con "Calatrava" la foto è stata scattata alla stazione Mediopadana di Reggio Emilia, fa parte di un progetto a cui l’autrice sta lavorando. In Distanza Ravvicinata ha vinto Francesco Falcone (Foggia) con la sua spettacolare "Mantide". Sono stati inoltre assegnati il Premio Socio Aci ad Antonio Aguti, il Premio Speciale Sara Assicurazioni ad Antonio Duilio Puosi, e il Premio Speciale Aci a Franco Fratini. Sette le menzioni speciali agli autori: Gabriele Tamburini, Roberto Dessi, Pamela Doretti, Fabrizio Bonifazi, Gino Dalla Riva, Sara Pescia, Marco Ricciardiello.

Straordinaria e coinvolgente la pagina conclusiva della cerimonia, affidata al maestro Alberto Ghizzi Panizza da Parma, che ha ricevuto il premio per meriti fotografici e ha poi offerto al pubblico una lectio magistralis che ha condotto tutti dall’infinitamente piccolo, come gli occhi dei ragni che riflettono minuscoli mondi, all’infinito delle galassie. Ghizzi Panizza, lo ricordiamo, è ambasciatore dei grandi telescopi del Cile. Ha fatto anche un excursus tecnico di altissimo livello: "Ma senza cuore – ci ha tenuto a dire – l’ultimo ritrovato serve a poco".

La diretta su Facebook ha superato i duemila collegamenti (che non tengono conto di chi l’ha guardata e guarderà). La copertura social e web dell’intero svolgimento del concorso (ottobre-maggio) supera stabilmente ormai il milione di "impression". La partecipazione all’evento dal vivo non dei soli finalisti, ma di tanti appassionati e fotografi, dimostra quanto la formula scelta sia vincente anche per promuovere la città di Pistoia, un aspetto sottolineato in conclusione dal direttore Bartolini: "L’Aci Pistoia Photo Contest è il biglietto da visita della città e della provincia". Fra i tanti fotografi e fotografe che sono arrivati a Pistoia, anche da molto lontano, per essere premiati, molti hanno scelto di trascorrere il fine settimana da noi e hanno trovato Pistoia bellissima e accogliente e hanno apprezzato la cura e l’accuratezza, con cui la cerimonia conclusiva è stata preparata grazie all’anima dell’Aci Contest, Angelo Fragliasso.

Il concorso ha avuto come partner tecnico Papyrus Communication e come partner sostenitore Sara Assicurazioni, che ha offerto un premio speciale, Foto Cult come media partner e Bruno Corsini Confetti che ha offerto una degustazione di prodotti tipici. Anche in questa edizione, il concorso ha avuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Pistoia e del sostegno della Fondazione Caript. L’appuntamento per la tredicesima edizione è fissato per l’autunno 2024.

lucia agati