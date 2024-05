Aci Contest, la grande festa della fotografia

La grande festa della fotografia a Pistoia si celebra domenica prossima, 19 maggio, quando la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, a partire dalle ore 17, ospiterà la dodicesima edizione dell’Aci Pistoia Photo Contest, concorso fotografico di risonanza nazionale che si è conquistato, nel tempo, un posto di particolare rilievo in Italia, attestato dalla partecipazione di fotografi di assoluto prestigio. Anima del concorso, fin dalla sua prima edizione, è il curatore Angelo Fragliasso. "Anche quest’anno – osserva per noi – il concorso conferma il suo trend, quello di una qualità molto elevata delle immagini e quindi degli autori che vi hanno preso parte. Un trend in crescita e dove l’età dei partecipanti va a sottolineare la loro esperienza. Il più giovane è del 1999, il più anziano è del 1945. Un’età media elevata quindi, testimone di un vissuto fotografico importante. Ci sono iscritti che si sono già piazzati e che sono stati premiati anche in concorsi che sono superiori al nostro per risonanza. Ma quello che ci fa piacere è la consapevolezza che, dopo dodici anni, l’Aci Pistoia Photo Contest è entrato a far parte di un circuito a cui i fotografi prendono parte e che porta, su Pistoia, una grande attenzione".

Le foto iscritte sono state poco meno di 4600. Tre le selezioni che hanno portato ai dieci finalisti per categoria: paesaggio, distanza ravvicinata, urban, natura, street, ritratti, e la categoria concettuale “Connessioni umane“ . Sono 72 le foto che saranno proiettate in Sala Maggiore. I dieci finalisti di ogni categoria riceveranno tutti l’attestato, i primi tre la targa, il primo di categoria la targa e il premio in denaro. Ci saranno sette menzioni speciali, il premio assoluto, due premi speciali e il Premio Socio Aci.

"Desidero esprimere – conclude il curatore Fragliasso – un particolare ringraziamento alla giuria, che ci mette il cuore, ci segue con grande attenzione e mette in gioco, professionalità e competenze. E grazie ai tanti bravi fotografi che hanno partecipato con opere di alto livello".

Della giuria hanno fatto parte, in ordine alfabetico: Lucia Agati, giornalista; Fabrizio Antonelli, fotografo; Antonio Breschi, pubblicitario e presidente Aci Pistoia; Giovanni Ciattini, giornalista e fotografo; Giulia Del Ghianda, fotografa, quadro Fiaf; Attilio Gagliardi, fotografo, formatore; Alberto Ghizzi Panizza, fotografo, Nikon School; Carlo Lucarelli, fotografo, dirigente Fiaf; Francesca Mangiatordi, fotografa; Francesco Piccolo, pubblicitario; Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia.

La cerimonia è aperta a tutti. Un accenno al programma: dopo i saluti dell’organizzazione e il benvenuto in città da parte del sindaco di Pistoia, una riflessione sulla fotografia nel giornalismo a cura della giornalista Lucia Agati e la lectio magistralis di Alberto Ghizzi Panizza, fotografo di fama internazionale: schiere di fotografi seguono il suo “macro“, un artista che sa passare dal piccolo all’immenso, visto che è ambasciatore dei grandi telescopi del Cile (Eso Photo Ambassador Chile)