"Accorpamenti scolastici, salvi i nostri istituti per il secondo anno"

Salvi dall’accorpamento l’istituto Agrario Anzilotti, gli istituti comprensivi di Larciano e Lamporecchio, l’istituto comprensivo di Buggiano e di Ponte Buggianese-Chiesina. "Voglio ringraziare la Giunta regionale e in particolar modo l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini per essersi attivata contro la mannaia del Governo che avrebbe colpito per prime le scuole le cui sedi si trovano nei piccoli comuni o in quelli periferici delle aree interne". Così il presidente della commissione Aree interne del consiglio regionale Marco Niccolai commenta soddisfatto il rinvio delle procedure di accorpamento degli istituti scolastici voluti dal Governo. In tutta la regione gli accorpamenti interessavano 14 istituti. "Solita confusione da Roma: per il secondo anno consecutivo – attacca l’esponente Pd – il Governo Meloni ha gettato nel caos le scuole ed i Comuni della Toscana rispetto al tema del taglio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, una questione su cui il Ministro Valditara si è speso come passasse da questo il futuro della scuola italiana e non da edilizia scolastica, contrasto alla dispersione e altre misure su cui brilla il silenzio. Quest’anno – spiega il consigliere regionale del Partito Democratico – la novità è stato il bivio davanti al quale il Governo ha messo le Regioni: o accorpi o ti penalizzo su altri aspetti dell’organizzazione scolastica. La Toscana è stata coerente con quello che ha sempre detto: il taglio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche è sbagliata. Voglio ringraziare la Giunta Regionale e l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini, per aver deciso di salvare dalla mannaia del Governo le scuole le cui sedi si trovano nei comuni periferici delle aree interne che, altrimenti, sarebbero state le prime a saltare: questa è stata una scelta precisa della Regione fin da quando la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso della Toscana e di altre Regioni sulla legittimità costituzionale del Governo Meloni". "In quest’ultima occasione, trovandosi di fronte ad una scelta, la Toscana – sottolinea Niccolai - ha scelto di difendere i territori e l’autonomia delle istituzioni scolastiche, permettendo per il secondo anno consecutivo l’autonomia dell’Istituto Agrario Anzilotti e degli istituti comprensivi di Larciano e Lamporecchio e quella dell’istituto comprensivo di Buggiano e di Ponte Buggianese-Chiesina".