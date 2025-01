Accesso agli atti. Doppia richiesta di Bardelli

Due richieste di accesso agli atti: sullo stato della falda acquifera di Ponte Stella e gli interventi effettuati dal Comune per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono state presentate da Elena Bardelli, referente di Serravalle Civica. La prima richiesta ha come base l’incremento dell’inquinamento da cloruro di vinile nella falda di Ponte Stella rilevato dall’Arpat nel 2023: "Chiediamo se Arpat abbia eseguito sulle acque della falda ulteriori analisi e quali ne siano gli esiti, quali siano le procedure finora messe in atto dai privati per la bonifica della falda acquifera – scrive Bardelli, affermando di aver fatto richiesta di accesso agli atti lo scorso 2 dicembre e di essere in attesa di risposta –. Chiediemo quale sia il programma degli interventi da effettuare e che venga convocata un’assemblea pubblica sull’inquinamento idrico nel Comune di Serravalle, possibilmente alla presenza di rappresentanti di Arpat e Asl".

La seconda richiesta riguarda invece le barriere architettoniche sul territorio e le operazioni effettuate per rimuoverle. "La legge regionale 47/1991 prevede che per il finanziamento dei programmi e dei relativi interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, i Comuni debbano destinare il 10% dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire e dalle Scia, dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia – ha concluso Bardelli –. Chiediamo quale sia l’ammontare della percentuale prevista dalla legge regionale per ogni anno di mandato della giunta Lunardi, a partire dal 2017. E quali siano stati gli interventi realizzati anno per anno con tali somme".

g.f.