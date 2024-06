Abetone Cutigliano. Bacci conquista la poltrona. E da oggi subito al lavoro

Abetone Cutigliano

Gabriele Bacci, conquista la poltrona di primo cittadino nel comune di Abetone Cutigliano; lo scranno gli è stato consegnato da 664 elettori che hanno rappresentato il 62,20% dei 1067 che hanno espresso un voto valido, di fatto le schede nulle sono state 65, quelle bianche 33, nessuna scheda è stata contestata. Andrea Tonarelli è stato invece votato da 403 cittadini che hanno rappresentato il 37,77 dei consensi.

L’affluenza si è fermata al 67,22% contro il 71,83% della tornata precedente. Quello che rimane dal conteggio delle schede è il risultato che, in modo abbastanza evidente rimane nel solco della continuità, essendo entrambi i contendenti provenienti dalla ex maggioranza che si era autosfiduciata.

L’ex opposizione non ha partecipato alla contesa. Così Bacci e Tonarelli si sono trovati a confrontarsi su temi che appartenevano a entrambi. Il commento a caldo del vincitore spalma il merito su tutti i componenti: "E’ la squadra che ha vinto, è composta da undici professionalità ben distinte che non si sovrappongono tra di loro e che hanno un ruolo specifico, ora daremo delle deleghe a ognuno dei consiglieri in modo che le loro capacità possano diventare effettive ed efficaci su tutto il comune. Noi lo vediamo come un unico territorio che ha delle necessità specifiche e che ha visto nella nostra lista un’opportunità. E quando le opportunità collimano con tutte le frazioni, i risultati arrivano di conseguenza. Domani (cioè oggi) iniziamo con un incontro fra di noi all’interno della lista per pianificare l’attività.

"I primi obiettivi – spiega Bacci – sono la promozione del territorio e la sua cura, dobbiamo lavorare a quattro mani con tutto l’ente, siamo già in ritardo e quindi dobbiamo correre per presentare il nostro territorio al meglio per l’estate". Poi la stoccata indirizzata a qualcuno della ex maggioranza, che alla luce dei risultati confrontati con quelli delle precedenti elezioni ha subito una drastica riduzione proprio nella ormai ex roccaforte: "Posso dire che, come i cittadini hanno scelto oggi, qualcuno prima di me ha scelto di candidarsi nella lista Marcello Danti, di firmare la sfiducia, di votarla in consiglio, di candidarsi e arrivare a oggi a questo punto. C’era bisogno di risposte ai cittadini. Oggi ce l’hanno data". Andrea Nannini