A tutto Giallo Gli eventi aspettando il Festival

Doppio appuntamento giallo che sa d’anteprima del Festival che sarà, con una nuova chicca tra gli annunci degli ospiti della prossima edizione. Per accendere il clima ecco un primo appuntamento stasera ore 20 negli spazi dell’Enoteca da David (via Carducci, 37) dove per la serie "Aspettando il festival del giallo" si terrà un apericena a tema a cura degli Amici del Giallo. Ospite d’onore sarà la scrittrice Laura Vignali, recente vincitrice del primo premio per il Concorso nazionale "In cento righe 2023" con il monologo "Soffitte condominiali". A tirare le fila della serata e a coordinare ci sarà Giuseppe Previti mentre le letture dello stesso monologo e di brani tratti dai libri di Vignali "L’estate di Mimì", "Il supplente" e "Appuntamento a Budapest" saranno affidate a Marco Leporatti. Per la partecipazione alla serata al costo di 15 euro a persona è richiesta la prenotazione chiamando lo 0573.25600 o scrivendo a [email protected]; i posti sono a numero limitato. Il filo del discorso ‘giallo’ riprende domani, venerdì, alle 17 nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio, dove si terrà un incontro dedicato al narratore e drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt. Inserito nel calendario di appuntamenti del ciclo "Gialli ad alta voce" e curato dall’associazione Giallo Pistoia, l’incontro vedrà gli interventi di Giuseppe Previti, presidente dell’associazione Giallo Pistoia, e di Dora Donarelli, regista della compagnia teatrale "Il Rubino" che ha entusiasmato il pubblico con l’atto unico "La panne" tratto dal breve romanzo dello scrittore. Lo spettacolo verrà riproposto durante il Festival del Giallo in programma dal 14 al 16 aprile. E intanto, a poco meno di un mese alla tredicesima edizione della rassegna, continua ad arricchirsi di prestigio il parterre di ospiti e vi sarà il consueto spazio per il mondo del fumetto: tra questi una delle colonne del settore, Guido ‘Silver’ Silvestri, uno dei più importanti fumettisti italiani. Autore del mitico Lupo Alberto, si era già reso famoso con le strisce di Cattivik e Surmtruppen, e lavorando al personaggio già noto di Nick Carter.

Silver sarà a Pistoia per ricordare la figura di Luca Boschi, giornalista, critico, sceneggiatore e storico del fumetto venuto a mancare lo scorso anno. Insieme a Leonardo Gori e Pier Luigi Gaspa sarà possibile incontrarlo in Auditorium Terzani alla Biblioteca San Giorgio sabato 15 aprile, dalle 17 alle 18.15. Il festival, ricordiamo, è messo a punto dall’associazione Giallo Pistoia e si svolgerà in vari luoghi della città (con la Biblioteca San Giorgio punto nevralgico del clou della rassegna). In attesa della presentazione ufficiale del cartellone 2023, in queste settimane stanno uscendo i primi nomi degli ospiti che animeranno questa edizione. Tra gli annunci già dati anche quello che vedrà a Pistoia Walter Veltroni nella giornata d’apertura, il 14 aprile. Veltroni incontrerà il pubblico nell’auditorium Terzani della San Giorgio a partire dalle 17.30 in un evento dal titolo "Roma in giallo e nero".

l.m.