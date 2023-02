A tutto "Blues" sulle note di Ana Popovic

È un annuncio che riempie di entusiasmo in particolare gli appassionati di blues: al Pistoia Blues Festival il 9 luglio ci sarà la talentuosa blueswoman Ana Popovic. Seconda data questa dopo quella uscita un mese fa che annunciava i Baustelle (unica tappa toscana di quest’estate), a compilare un’agenda estiva ancora da scrivere dopo i ritardi legati alla ipotesi pubblicazione del bando di gestione del festival prima annunciata dal Comune poi smentita nel gennaio scorso, che ha indotto lo stesso ente ad affidare la programmazione all’associazione Blues In di Giovanni Tafuro. La cantante e chitarrista serba è reduce da un tour mondiale a supporto del suo ultimo lavoro "Like it on top" ed è ora pronta ad uscire (5 maggio) col nuovo album intitolato "Power". Un disco importante per la Popovic che ha combattuto una personale battaglia contro il cancro negli ultimi due anni, ma ha avuto la forza di superarlo, scrivere nuove canzoni, e tornare più forte di prima. Il primo singolo già pubblicato è "Turn my luck" già in tutti gli store digitali. Con dodici album pubblicati, collaborazioni con Joe Bonamassa, Robben Ford Lucky Peterson e moltissimi altri, la Popovic è considerata una delle migliori chitarriste blues al mondo con ben cinque nomine ai Blue Music Awards. È apparsa sulle copertine di Vintage Guitar e Guitar Pla, inoltre è stata l’unica chitarrista femminile a far parte di "All-star" Experience Hendrix nel 2014 e nel 2017. Bruce ‘the Boss’ Springsteen l’ha definita "una indiavolata chitarrista". Ana suona Fender Strats, Gibson Les Paul, D’Angelico jazz guitar e le chitarra classica e si conferma una delle più grandi performer internazionali. Insieme a lei sul palco di piazza del Duomo il 9 luglio ci sarà una band al completo e una sezione fiati d’eccezione. "Due ulteriori annunci arriveranno questa settimana – spiega Tafuro per Blues In –, mentre è presumibile che arriveremo a completamento di cartellone nel giro di un paio di settimane o tre. Il nostro imperativo per quest’anno è puntare il più possibile sulla qualità prima ancora che sulla quantità. Un primo bilancio per i Baustelle? Direi più che positivo: al momento sono andati via in prevendita circa 500 biglietti". I biglietti per lo spettacolo di domenica 9 luglio saranno disponibili in prevendita dal 2 marzo sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati con prezzi a partire da 25 euro più diritto di prevendita.

linda meoni