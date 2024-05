A scuola d’inclusione con la Dynamo

A scuola di inclusione, in un percorso di accompagnamento e formazione condotto in una delle case d’eccellenza dell’inclusione stessa, la Dynamo Academy. Occasione preziosa per un nucleo di insegnanti e studenti – un centinaio in totale, tutti delle classi quinte a indirizzo socio-sanitario – dell’Istituto Einaudi a rinnovare un’esperienza già svolta lo scorso anno all’insegna sì di inclusione, ma anche di equità e collaborazione. Il progetto "Insegnanti e studenti a scuola di inclusione con Dynamo", presentato in risposta al bando "Scuole in movimento 2023" è stato realizzato grazie al supporto finanziario della Fondazione Caript e ha avuto l’obiettivo di fornire agli studenti competenze utili per il profilo socio-sanitario sia all’ingresso che all’uscita, oltre a promuovere l’engagement e la formazione per i docenti. Dopo i primi due momenti formativi ‘a distanza’, il progetto ha visto una terza fase residenziale nel quartier generale Dynamo, a Limestre, della durata di tre giorni. Gli studenti hanno potuto cimentarsi nella scoperta delle attività di arrampicata, laboratorio di arte, radio, tiro con l’arco, attività studio e teatro proposte dallo Staff di Dynamo Academy secondo il Metodo Dynamo. Il programma ha contribuito non solo alla crescita personale degli studenti, ma anche allo sviluppo delle competenze trasversali e orientative, confermando così la validità del progetto ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto), ex "alternanza scuola-lavoro". Gli studenti si sono messi in gioco, hanno stretto legami più forti tra loro e hanno permesso ai docenti di conoscere aspetti caratteriali difficilmente accessibili in classe.