A Montecatini sette ragazzi del don. I richiedenti asilo all’hotel Zenith. E già scoppia la bufera politica

Sette ospiti del centro di Vicofaro sono arrivati giovedì sera nell’ex hotel Zenith, di via Cavou, nel centro di Montecatini, una delle strutture ricettive trasformate in un centro di accoglienza straordinaria. Al momento, non si sa se queste presenze vanno ad aumentare il numero degli stranieri presenti nei Cas cittadini o se gli arrivi siano stati inseriti nell’ambito della partenza di altri soggetti, lasciando invariato il totale. In città si era sparsa la notizia che fossero arrivate decine di migranti. Il Comune ha deciso di chiarire: "In merito alle recenti voci circolate sul possibile trasferimento di 40 migranti da Vicofaro – si legge sulla pagina Facebook dell’ente- l’amministrazione precisa che si tratta di un’ipotesi del tutto priva di fondamento. Il sindaco Claudio Del Rosso, durante un confronto con il prefetto Licia Donatella Messina, ha ricevuto conferma che non è previsto alcun incremento del numero di migranti sul territorio comunale. Il Comune resta concentrato sul rilancio della città, che passa anche dalla tutela della sicurezza e del decoro, obiettivi essenziali per il suo sviluppo. In riferimento all’accoglienza, la città in passato ha dato il proprio contributo, anche oltre le proprie possibilità". Il Comune desidera "esprimere un sentito apprezzamento per il lavoro svolto dal prefetto Licia Donatella Messina, che si è sempre dimostrata attenta e vicina alle esigenze dei cittadini".

Sul fronte della minoranza, arrivano richieste di chiarimento sulla situazione al sindaco Del Rosso. Alberto Lucarelli, responsabile dell’immigrazione e del decoro urbano del direttivo comunale di Forza Italia informa che "il segretario Sandro Schiavelli protocollerà in Comune un documento nel quale si chiede di fare chiarezza su possibili nuovi arrivi da Vicofaro. Come responsabile dell’immigrazione per Forza Italia, posso esprimere la mia contrarietà a un ricollocamento dei migranti. Montecatini è una città turistica che non si può permettere situazioni di degrado". Anche la Lega è contraria a nuovi arrivi di migranti.

"Giusto il decongestionamento di Vicofaro – dice il coordinamento cittadino del Carroccio – divenuto un luogo invivibile. Ma i migranti non devono arrivare a Montecatini! Quando eravamo maggioranza in Comune, l’allora sindaco Baroncini aveva ottenuto un impegno dalla Prefettura a non mandare più migranti in città. Da tempo, infatti, il loro numero è calato e gradualmente si stava risolvendo il problema. Adesso sentiamo dire che alcuni immigrati di Vicofaro saranno trasferiti negli hotel della nostra città. Questo non è accettabile. Il sindaco Del Rosso si attivi subito perché siano confermati l’accordo preso da Baroncini all’epoca e l’impegno del prefetto di non aprire altri Cas. Una città come la nostra ha già dato tanto da questo punto di vista e non possiamo permetterci di tornare indietro, dopo i progressi fatti negli ultimi anni".

Daniele Bernardini