"A me gli occhi..." È tempo di ’Magicus’

Sabbia e luce si animano e diventano quasi vita, sicuramente poesia, grazie a quelle mani che aggraziate e delicate si muovono e come mulini col vento spostano i granelli. Dalla stessa magica creatività ecco prendere vita un particolarissimo Uomo Forzuto che dà spettacolo della sua potenza… infilando la testa in un maxi pallone dal diametro di 180 centimetri. E poi illusionisti, maghi, giocolieri e fachiri, colombe spuntate dal nulla: tutto questo è "Magicus", nona edizione del festival della magia di Pistoia ideato e prodotto da Stefano Fortino che quest’anno si svolgerà nella giornata di sabato 18 novembre. Due come sempre le sessioni di spettacolo, una pomeridiana alle 16 e una serale alle 21, in uno spazio che ben si presta ad accogliere tanta fantasia, la Capannina al Bottegone (via Fiorentina 626). Il parterre di ospiti è come sempre di assoluta qualità, annunciati di volta in volta da Tino Fimiani in veste di presentatore. Mago, clown, illusionista e attore a sua volta, Fimiani ha portato avanti una formazione mirata che gli ha consentito di perfezionare le sue abilità, arrivando a collezionare diverse esperienze televisive, come quella più nota a Zelig Circus. Sul palco della Capannina salirà poi Shezan, alias Alexsander De Bastiani, in giro negli ultimi mesi con l’acclamato spettacolo "Il genio impossibile", invito a lasciarsi portare in un mondo di sogno e di mistero, pieno di coli di scena, mangiatori di spade e maghi. Ospite della trasmissione Guinness World Record nel 2009 e poi finalista nel 2012 a Italia’s got Talent poi campione italiano di street magic nel 2012 e di magia da scena nel 2013.

Altro super nome del Magicus è Federico Pieri, ancor prima poeta che mago, capace con le sole mani e generare storie: dalle ombre alla sabbia che si fa racconto su di un tavolo luminoso. E poi il ‘suo personaggio’, l’Uomo Forzuto, quasi reduce da un fumetto per quelle sue sembianze che appaiono disegnate, con la comicità dell’immagine di lui ‘imprigionato’ in un maxi pallone. Originalità è, si direbbe, la cifra del suo fare spettacolo, capace di conquistare il pubblico dei piccoli sì ma anche quello degli adulti. E infine lui, il padrone di casa, Stefano ‘Goldman’ Fortino, prestigiatore e illusionista noto in tutta Italia, e anche all’estero, e dotato di una straordinaria abilità magica. Nel suo repertorio giochi classici che appartengono alla manipolazione di carte o palline, o quelli che comprendono il coinvolgimento di animali come le colombe, ma anche numeri thriller come la donna divisa in due, la donna sospesa nel vuoto, la donna con le spade o la testa infuocata. Tra le sue apparizioni in tv la più recente in veste di ospite prestigiatore di Paperissima in compagnia del Gabibbo e dello staff della trasmissione Mediaset. Ci sarà spazio anche per la danza con gli allievi e le allieve della scuola di ballo New Ballet School di Agliana. I biglietti al prezzo di 10 (adulti) e 8 euro (fino a 10 anni); Prevendita al 347.6538136 (Stefano); [email protected]

l.m.