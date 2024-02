A lezione di cinema con l’Ecomuseo

Dentro alla macchina del cinema, per indagare come nasce un film, dalla genesi alla distribuzione. "L’Ecomuseo fa ciak" è la nuova iniziativa promossa dall’associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese, un ciclo di incontri, organizzati insieme alla Fabbrica Artistica Alto Pistoiese, per avvicinarsi al linguaggio cinematografico, per scoprire cosa accade dietro e davanti alla cinepresa e come si concepisce, si progetta e si produce un film. Dal 22 febbraio inizierà una serie di laboratori guidati dagli insegnanti Biancalisa Nannini e Michele Pagliai che accompagneranno i partecipanti in un viaggio verso la creazione di un cortometraggio. Chi prenderà parte al progetto potrà vestire i panni di sceneggiatore, operatore di ripresa, tecnico del suono, segretario di produzione, regista e, perfino, di attore. Ma soprattutto gli incontri saranno dei momenti in cui socializzare e riappropriarsi dei propri luoghi, riscoprendo la bellezza di ciò che ci circonda e il senso di appartenenza alla Montagna, attraverso il cinema. Non è richiesto nessun requisito particolare per partecipare; a parte una quota simbolica di iscrizione, i laboratori sono gratuiti e prevedono diverse fasi: introduzione al linguaggio cinematografico, concetto e creazione, scrittura, organizzazione della produzione, riprese. Alla fine, il cortometraggio, frutto della creatività e dell’impegno dei partecipanti, dalla scelta del soggetto alle riprese, fino ai titoli di coda, vedrà il suo momento di restituzione alla comunità con una proiezione pubblica. Diciotto in tutto gli appuntamenti, tutti con svolgimento a Palazzo Achilli, a Gavinana, ogni giovedì fino a giugno dalle 21 alle 23. Il progetto è patrocinato dai Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano.