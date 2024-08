A fuoco la cantina, bambino lancia l’allarme. Intossicate due persone

Montale (Pistoia), 28 agosto 2024 – Intossicate due persone, per fortuna non gravemente, ieri mattina per un incendio scoppiato in una cantina di una casa del centro di Montale. I due intossicati, che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, sono un anziano di 88 anni residente nella casa incendiata e un vicino di 70 anni che era intervenuto nel tentativo di spegnere l’incendio. La causa scatenante è stata presumibilmente un quadro elettrico o comunque qualcosa legato alle prese elettriche che si trovava in un locale seminterrato. Il fatto è accaduto intorno alle ore 10 di eri mattina in una palazzina di due piani che si affaccia lungo via Primo Maggio. Ad accorgersi dell’odore acre di fumo è stato un bambino vicino di casa che ha avvertito la famiglia.

I residenti nella palazzina si trovavano al momento al primo piano della loro abitazione e non si erano accorti di nulla. Un anziano di 88 anni ha tentato insieme ad un vicino di casa di andare a vedere cosa stesse succedendo aiutato da un vicino, un uomo di 70 anni, che nel frattempo era andato a prendere un estintore a casa sua. Non essendoci la possibilità di utilizzare un’apertura verso l’esterno i due uomini si sono avvicinati alla porta della cantina e l’hanno aperta ma sono stati investiti dal fitto fumo che aveva ormai invaso il locale e hanno dovuto arretrare per non correre ulteriori rischi. Nella cantina c’erano elettrodomestici, legna pronta per l’inverno, beni alimentari e altri oggetti e materiali di uso comune in ogni abitazione. Sono stati chiamati i vigili del fuoco di Pistoia che sono intervenuti con una squadra e un veicolo attrezzato riuscendo in un tempo molto breve a spegnare l’incendio, che è rimasto circoscritto al locale della cantina e non si è diffuso nel resto dell’abitazione. L’immobile è rimasto intatto e non mostra dall’esterno danni evidenti così come non sono stati investite la case vicine.

Per soccorrere i due uomini intossicati sono intervenute la Misericordia e la Croce d’Oro di Montale oltre all’automedica del 118 proveniente da Agliana. Le condizioni dei due feriti sono apparse subito non gravi, anche se l’uomo più anziano è sembrato quello maggiormente bisognoso dell’idoneo trattamento terapeutico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Montale che hanno raccolto le prime informazioni su quanto era avvenuto.