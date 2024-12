A caccia di vittime da truffare. Foglio di via per quattro anni

Ancora i tentativi di truffa del "finto carabiniere" o del "finto incidente", dove nel mirino ci sono soprattutto gli anziani, sono al centro di una delle recenti attività portate avanti dalla Polizia di Stato e che si sono concluse con l’emissione di due fogli di via obbligatorio dal territorio comunale di Pistoia per quattro anni in tutto. Gli atti sono stati firmati dal Questore di Pistoia, Marco Dalpiaz, dopo la notifica dalla Divisione anticrimine competente, nei confronti di due persone di origini campane, rispettivamente di 36 e 55 anni. Entrambi sono stati fermati e identificati dal personale della Squadra Mobile di Pistoia, presente sul territorio per svolgere i servizi straordinari di controllo disposti dal Questore nell’operazione "Natale sicuro" in occasione delle festività natalizie che inizieranno ufficialmente fra qualche giorno. Il tutto si è mosso anche alla luce delle numerose segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza 112 da parte dei cittadini pistoiesi che si lamentavano per svariati tentativi di truffa in danno di persone anziane con il metodo di avvicinare questo tipo di persone più deboli con la scusa di essere un carabiniere (e ovviamente non lo erano), o dopo essere stati vittime di un incidente mai esistito. I due sono stati notati dagli operatori all’interno della loro autovettura, in posizione stranamente defilata.

Seguiti nei loro spostamenti, hanno continuato a vagare per la città con fare sospetto senza una precisa meta da raggiungere. Dopo poco l’auto ripartiva verso la tangenziale per poi tentare di entrare in autostrada. Prima dell’ingresso al casello sono stati fermati per un controllo di polizia. I due annoveravano numerosissimi precedenti penali per reati di varia natura: contro il patrimonio come furti, furti aggravati, truffe (tra cui truffe aggravate in danno di persone anziane) ricettazione, reati contro la persona come lesioni personali o maltrattamenti, reati in materia di stupefacenti e violazioni al Codice della Strada. I due uomini non hanno fornito una valida motivazione sulla loro permanenza nel territorio di Pistoia, né hanno, su questo territorio, residenza, domicilio o altra attività lavorativa da svolgere. Da qui la decisione del Questore di emettere i fogli di via per una durata complessiva di quattro anni.