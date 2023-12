A Baccaro il primo premio di poesia

Un giovane aglianese primo classificato alla tredicesima edizione del ‘Premio letterario nazionale streghe vampiri e Co.’ Daniele Giovanni Baccaro, 26 anni, ha ricevuto il primo premio per la sezione poesia, con targa personalizzata e contratto editoriale per una silloge di poesie a cura della casa editrice Giovane Holden Edizioni, entro il 2024. La cerimonia di premiazione è avvenuta all’Hotel Residence Esplanade di Viareggio, dove la giuria ha assegnato il massimo riconoscimento alla poesia inedita di Baccaro ‘Possessione’. Daniele Giovanni Baccaro spiega: "L’ispirazione per questa poesia è prettamente personale e riguarda anche altri fattori, come musica e arte".

Il giovane ha iniziato a dedicarsi alla poesia una decina di anni fa, quando era adolescente. Ha già partecipato con successo al ‘Premio letterario nazionale streghe e vampiri’ classificandosi terzo nell’edizione 2020 e al secondo posto nell’edizione 2022. Inoltre, è stato finalista al ‘X Trofeo Apollo Dionisiaco’ a Roma. Daniele Giovanni Baccaro è anche appassionato di musica, lettura e tutto ciò che riguarda il gusto estetico. Attualmente studia lingue straniere con l’auspicio di avviarsi verso una professione nell’ambito delle lingue. "Contemporaneamente – afferma – continuerò a scrivere poesie".

Piera Salvi