50 chilometri. David Fiesoli campione

Con il quarto posto assoluto nella Pistoia-Abetone il podista montalese David Fiesoli, dell’Aurora di Montale, si è laureato campione italiano di corsa in salita ultra, cioè nella 50 Km, per la categoria Seniores 40, che comprende atleti dai 40 e i 44 anni. La 47esema edizione della Pistoia-Abetone valeva infatti come campionato italiano sia in senso assoluto che per le diverse categorie Fidal. Per David Fiesoli è un titolo italiano meritatissimo anche perché il suo quarto posto ha un notevole valore sportivo visto che il podista montalese è stato il primo toscano e naturalmente il primo pistoiese a tagliare il traguardo di Abetone con il tempo di 3 ore e 45’. David Fiesoli si è fatto un bel regalo di compleanno visto che ha compiuto 41 anni proprio il giorno della gara. Per lui è la terza volta alla Pistoia-Abetone e col passare degli anni ha addirittura migliorato il suo personale che era il 3 e 50’ del 2017 con cui era arrivato quarto. Dopo l’ottavo posto del 2018 Fiesoli non aveva più partecipato alla 50 chilometri pistoiese fino a quest’anno. "Ho cercato di prepararmi bene – dice Fiesoli – da gennaio ho fatto duemila chilometri a corsa e altrettanti in bicicletta, anche se per la Pistoia-Abetone non si è mai del tutto pronti, è una gara in cui ti può capitare di tutto, anche di avere una crisi improvvisa, stavolta sono andato bene e mi fa piacere questo risultato anche per l’Aurora, l’associazione di Montale per cui corro da sempre". Soddisfazione di tutti i soci dell’Aurora, uno storico gruppo podistico montalese nato nel 1975, del presidente Sergio Betti e dello sponsor Efi Electronics di Leonardo Fabbri.

Giacomo Bini