50 anni di ’Santomato’. Festa con i vertici dem

Con orgoglio e passione il circolo Arci di Santomato ha iniziato ieri i nove giorni di festeggiamenti per il suo 50esimo anniversario con l’inaugurazione di una mostra fotografica e la presentazione di un libretto di memorie e testimonianze. "Questo circolo di Santomato è un punto di riferimento per tutta la Toscana – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo intervento – qui si sente lo spirito originario delle case del popolo e si è sempre organizzata la più bella festa dell’Unità della regione". Ha fatto gli onori di casa Stefano Bindini, in rappresentanza del consiglio direttivo e della presidente Mila Bartoletti assente per motivi familiari. Sono intervenuti l’onorevole Marco Furfaro, la consigliera regionale Federica Fratoni e la presidente dell’Arci provinciale Silvia Bini. Applauditissimo il volontario più rappresentativo e uno dei fondatori della casa del popolo, Alvise Bartoletti con i suoi 88 anni e un curriculum invidiabile di 74 anni di volontariato e 71 feste dell’unità consecutive. Bindini ha ricordato le scelte fondamentali della storia della casa del popolo: l’acquisto del terreno, la scelta del progetto, l’investimento per realizzare il salone nel 1998 e poi la felicissima idea del Santomato Live, divenuto ormai un fenomeno musicale di rilievo regionale e nazionale. Il patrimonio vero del circolo è sempre stato l’impegno di un esercito di volontari (anche oggi 81 ogni fine settimana per i tre giorni del Santomato Live). Tra i fiori all’occhiello, negli anni, l’ottima cucina con al lavoro quello che Bindini ha definito "il popolo delle canottiere", cioè le persone impegnate ai fornelli.

"Tra i nostri motivi di orgoglio – ha aggiunto Bindini – il ruolo delle donne nelle posizioni cruciali della nostra attività, a partire dalla presidenza". Il libretto e la mostra sono il frutto di una ricerca condotta da Riccardo Michelozzi. "Circoli come questo sono una realtà imprescindibile" Così Federica Fratoni ricordando i nomi e i soprannomi dei volontari storici del circolo (Bistino, Fumino, Paolino e gli altri). "Le case del popolo sono la storia di tutti noi – ha aggiunto Furfaro – qui abbiamo imparato la politica e sono luoghi in cui tutti sono accolti anche al di là dell’appartenenza". "Come Arici Provinciale – ha affermato la presidente Silvia Bini – sentiamo la responsabilità di mantenere il cuore dei circoli che si sente qui a Santomato". Oggi, alle ore 10 ricordo dei fondatori con Lido Scarpetti e Mila Bartoletti. Domani, lunedì, cena a prenotazione e alle 21 presentazione della squadra Santomato Fc di calcetto e musica dal vivo.

Giacomo Bini