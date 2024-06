30 anni di ComputerMania: "Un punto di riferimento"

Correva l’anno 1994. I computer erano ancora "macchine pure", i comandi si scrivevano su di uno schermo nero, in quel che era il sistema Dos. Ma qualcosa quell’anno già sarebbe cambiato, segnando un’epoca. Quell’epoca l’ha vissuta in pieno da addetto ai lavori Maurizio Puggelli, che nel 1994 decideva di aprire Computer Mania, raccogliendo così la sfida del settore informatico, allora in pieno sviluppo. Ricorrono dunque trent’anni per Computer Mania, da allora punto di riferimento sul viale Adua (in due diverse sedi) per la clientela pistoiese.

Diplomato al Pacinotti e avviato al lavoro alla Elettronica Ql a Quarrata, Puggelli si è proposto inizialmente alle imprese in via di informatizzazione, poi ai privati cittadini che cominciavano ad approcciarsi ai computer. E di acqua da allora ne è passata parecchia sotto i ponti: "I nostri clienti sono cambiati molto in questi anni, diventando sempre più esperti – affrma – . Anche il nostro atteggiamento ha dovuto mutare, impegnandoci ad aggiornarci continuamente. Da tempo inoltre ci siamo specializzati anche nel settore game, la cui utenza è particolarmente esigente e preparata. Nuove tecnologie e continue novità sono una costante in generale di questo settore. Credo che anche l’intelligenza artificiale, se sfruttata nella maniera adeguata, con l’attenzione alla persona, e soprattutto per gli utenti di una certa età o nel settore sanitario, potrà essere molto utile. Per noi, operatori del settore, sarà una nuova sfida – conclude Puggelli –, implicherà un continuo aggiornamento, per utilizzarla per noi ma anche aiutare i nostri clienti. Ci faremo sicuramente trovare pronti".

l.m.