20 anni di Consorzio Leonardo: "Attività in crescita continua"

Doveva essere una festa e così è stato. Nella giornata di ieri il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori ha celebrato presso Palazzo dei Vescovi i primi 20 anni della propria storia. Un traguardo, quello appena raggiunto, decisamente importante, che vuole essere sì un punto di arrivo (non a caso durante l’evento è stato ricordato il percorso compiuto fino ad oggi), ma soprattutto di partenza verso il futuro. Oltre al presidente Gino Giuntini e al resto del CdA composto da Lorenzo Giuntini, Filippo Morosi, Elena Lorenzi, Antonio Giubbi, Antonella Mati e Patrizia Fantin, e ai tanti consorziati, hanno presenziato il sindaco di Pistoia Tomasi e l’omologo quarratino Romiti; il presidente di Confindustria Toscana Nord, Marcello Gozzi e molti altri rappresentanti delle istituzioni. Inoltre, sono intervenuti con un videomessaggio l’europarlamentare Dario Nardella e la consigliera regionale Federica Fratoni.

Nato il 5 agosto 2004 con lo scopo di aggregare l’esperienza e la professionalità di aziende che operano nel settore dei servizi "soft", Il Consorzio Leonardo ha ampliato negli anni successivi la propria offerta in virtù dell’ingresso al proprio interno di nuove imprese appartenenti al settore dei lavori e delle manutenzioni edili e impiantistiche. Nel febbraio 2013 si è trasformato in Consorzio Stabile, ottenendo l’attestazione SOA, mentre cinque anni più tardi è diventato Società Cooperativa Consortile Stabile, implementando l’attestazione SOA. Nel 2019 il Consorzio Leonardo ha vissuto il momento di crescita più importante, grazie all’ampliamento delle aree di intervento volte ad una nuova offerta di attività in global di servizi, lavori e forniture. Ci sono i numeri a testimoniare la bontà dello sforzo messo in campo da parte della realtà presieduta da Gino Giuntini: oltre 900 milioni di euro di fatturato aggregato delle imprese socie consorziate; oltre 20mila lavoratori; oltre 110 imprese socie consorziate; oltre 110 milioni di euro di fatturato diretto; oltre 30 addetti e oltre 20 partner. "Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori permette di ridurre al minimo il ricorso al subappalto e all’avvalimento offrendo servizi, lavori e forniture a costi che escludono percentuali aggiuntive per ’general contractor’ e sono quindi interamente riferiti all’attività", ha spiegato il numero uno Gino Giuntini. Una formula di successo.

Francesco Bocchini