Aci Pistoia, oltre 800 bambini hanno partecipato al progetto di educazione stradale

Pistoia, 12 maggio 2023 – Arriva a conclusione, col mese di maggio, il percorso intrapreso da Automobile Club Pistoia per quanto riguarda l’educazione stradale con bambini e ragazzi delle scuole della provincia. «Siamo particolarmente felici di contribuire all’educazione stradale dei futuri automobilisti – afferma il direttore di Aci Pistoia, Giorgio Bartolini - con la convinzione che le regole e le buone maniere debbano apprendersi durante l’infanzia, per restare nella coscienza e guidare i comportamenti nell’età adulta».

Le Scuole d’Infanzia e le Primarie – per un totale di 820 bambini – sono state accolte ogni martedì mattina a Wonder Park, dove l’Aci di Pistoia allestisce da anni un percorso specifico con segnaletica stradale orizzontale e verticale, rotonde, semafori, che viene utilizzato dai bambini a bordo di automobiline a pedali. «Ringraziamo i docenti che hanno permesso le attività accompagnando i bambini – aggiunge Bartolini – le scuole coinvolte sono state: Istituto Enrico Fermi di Serravalle, il Ferrucci di Larciano, il Rita Levi Montalcini di Pescia, il Galileo Chini di Montecatini, Don Milani di Ponte Buggianese, Berni di Lamporecchio e la scuola materna don Pisaneschi di Casalguidi». Un progetto che è andato avanti grazie alla collaborazione preziosa e puntuale da parte di vari corpi della Polizia Municipale della provincia, in particolar modo Pescia (col comandante Fabio Natalini), Montecatini (con Francesco Bartoli) e Serravalle Pistoiese (con Claudio Nardi). Aci sottolinea, inoltre, anche il grande apporto che la struttura «Wonder Park» di Ponte Stella ha dato per la riuscita di tutto il percorso formativo, potendo utilizzare ampi spazi e facilmente raggiungibili da tutti i vari istituti.

«Per gli studenti più grandi, ragazzi da 15 a 17 anni, abbiamo riservato un’altra iniziativa durante l’evento Centenario Aci Pistoia alla Cattedrale dell’area ex Breda – conclude il presidente di Aci Pistoia, Antonio Breschi – anche queste sessioni sono state particolarmente interessanti e partecipate. Abbiamo organizzato incontri su «i rischi dell’alcool alla guida di qualsiasi veicolo» e «ciclomotori, cicli, monopattini e pedoni».

I giovani hanno anche sperimentato le alterazioni provocate dall’alcool, mediante l’utilizzo di speciali occhiali che simulano lo stato di ebbrezza». Una attività formativa svolta col supporto di Debora Mecozzi di Aci, dell’ispettore Francesco Albanese della Polizia Stradale di Pistoia e del dottor Leonardo Marini, tossicologo Asl.

S.M.