Vecchiano, topi e sporcizia in cucina: ristorante chiuso dai Nas

Vecchiano, 11 aprile 2025 - Sporco diffuso, residui alimentari abbandonati, incrostazioni e persino un roditore morto. È quanto hanno scoperto i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei Carabinieri nel corso di un’ispezione eseguita ieri pomeriggio in un ristorante del Comune di Vecchiano (Pisa), nell’ambito di un’attività di controllo mirata alla sicurezza alimentare. Le gravi irregolarità riscontrate hanno portato alla sospensione immediata dell’attività da parte del responsabile dell’Unità Funzionale Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, intervenuto sul posto insieme ai militari. Nel corso della verifica, gli operatori hanno accertato la presenza di sporco pregresso mai rimosso, pavimenti coperti da residui vetusti di lavorazioni alimentari, strati di unto diffuso sia sopra che sotto le attrezzature della cucina e, infine, un roditore morto trovato all’interno di un’esca di cattura, segno evidente di una situazione igienico-sanitaria fuori controllo. Il provvedimento di chiusura rimarrà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni igieniche idonee alla preparazione e somministrazione degli alimenti. Al titolare dell’attività sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 3mila euro.