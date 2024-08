Ubriaco importuna i passanti, poi si scaglia contro i carabinieri in centro a Pisa

Pisa, 26 agosto 2024 - I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato un uomo per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale durante un intervento in centro città nella tarda serata del 25 agosto. La Sezione Radiomobile è intervenuta in seguito a una segnalazione arrivata tramite il 112 NUE, riguardante un uomo ubriaco che importunava i passanti con una bottiglia in mano.

All'arrivo dei militari, l'uomo, visibilmente alterato, ha opposto resistenza e oltraggiato i carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, l'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Questa mattina, l'Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.