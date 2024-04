Trovano un portafogli con 1400 euro e lo consegnano ai poliziotti: è successo a Pistoia

Pistoia, 9 aprile 2024 - Trovare un portafogli per strada, scoprire che è pieno di soldi i contanti e portarlo alle forze dell’ordine. Non capita spesso di sentire una storia come questa. Ma è proprio ciò che è accaduto a Pistoia. Sono stati due minorenni stranieri, un ghanese e una ragazza originaria della Guinea, richiedenti asilo e ospiti di una struttura di accoglienza a Pistoia, a trovare ieri nel centro della città il borsellino. Lo hanno aperto e, con loro grande sorpresa, hanno trovato un portafoglio che conteneva ben 1.430 euro in banconote, oltre a varie carte di credito. I due ragazzi non ci hanno pensato un attimo su quel che era giusto fare. E così hanno subito consegnato tutto quello che avevano trovato per strada agli agenti di una volante. Come viene spiegato in una nota diramata dalla questura di Pistoia, dai documenti che erano nel portafoglio la polizia è poi riuscita a risalire al legittimo proprietario del borsellino. I poliziotti lo hanno contattato ed è così potuto rientrare in possesso di tutto quello che aveva smarrito. Ovviamente “ha ringraziato i due minorenni per la loro onestà e gli agenti per l'efficienza del loro operato”.

