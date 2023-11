Volley, sfide importanti per Pediatuss e Katinka Travel

Casciavola (Pisa), 10 novembre 2023 - Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza maltempo e con il pensiero alle vittime dell’alluvione e a tutti coloro che hanno subito danni, comprese le tante società di pallavolo, il campionato di serie C riprende la sua marcia e la PediaTuss, con il derby contro il Cascina da recuperare, si mette in viaggio verso Peccioli per affrontare, sabato 11 novembre alle 18, una squadra storicamente ostica e che nell’ultimo turno di campionato ha reso la vita difficile al Volley Cecina, una delle favorite per la promozione strappandole un punto. PROBABILE - A complicare ancora di più le cose in casa rossoblù, la perdurante assenza di Jessica Vaccaro, sulla via del recupero, ma non ancora pronta per il ritorno sul taraflex, e quella del capitano Eleonora Gori. Quindi coach Tagliagambe si presenterà a Peccioli con la seguente rosa a disposizione: palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Ciampalini, Marino: schiacciatrici: Messina, Lari, Marsili, Raniero; opposti: Sgherri, Barsacchi; liberi: Tellini, La Rocca. La partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45. SERIE D - Riprende anche il campionato di serie D e la Katinka Travel affronta la seconda partita consecutiva al Pala Pediatrica, affrontando sabato 11 alle 18 il Tomei Livorno, squadra che ha avuti un buon avvio di stagione conquistando due vittorie consecutive, anche se poi è uscita sconfitta dalle sfide contro due delle grandi favorite alla promozione: Riotorto e Migliarino. Una partita da prendere con le dovute cautele quella che attende le ragazze allenate da Paolo Lazzerini che fra le mura amiche fino ad oggi hanno sempre conquistato i tre punti. SITUAZIONE - Ogni partita però fa storia a se e servirà una prestazione con i fiocchi per aver la meglio delle labroniche contro le quali, storicamente, le rossoblù hanno sempre incontrato qualche difficoltà. Nessuna defezione in casa PediaTuss, ad eccezioni di Allegra Gherardi, con il coach che potrà contare sulla seguente rosa: palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel 2, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45. M.B.