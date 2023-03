Viareggio Cup, Pisa-Kallon 2-2: Nerazzurri rimontati nella ripresa

Il giovane Panicucci

Pisa, 20 marzo 2023 - Debutta con un pareggio il Pisa Sporting Club nell’edizione 2023 della Viareggio Cup: i nerazzurri di mister Masi, avanti 2-0 alla fine del primo tempo, hanno subito la rimonta degli avversari nella ripresa pagando anche un po’ di stanchezza frutto della gara di campionato giocata sabato scorso in casa della Lazio.



LA PARTITA - Primo tempo finito 2 a 0 con le reti di Redzic (girata a volo su cross di Lormanis dalla destra) e di Panicucci su rigore che si era procurato.

Il secondo tempo, dopo il pareggio africano raggiunto nei primi 5 minuti, la gara si è equilibrata con la due squadre pronte a giocare a viso aperto per cercare la vittoria finale. In sostanza pareggio giusto tra le due contendenti



L'ANALISI - Partita difficile giocata contro un avversario straripante sotto il profilo fisico-atletico. Primo tempo ben giocato su ritmi alti con interessanti trame di gioco sviluppate dal basso per la squadra di Masi e buona prestazione dei singoli reparti. La difesa messa alla prova contro tre buoni giocatori di ottima prestanza fisica, si è ben disimpegnata riuscendo a innescare spesso l'azione riuscendo a trovare tra le linee avversarie un giocatore offensivo. Il centrocampo ha dato sostanza ed idee soffrendo un poco nella seconda parte della gara. Il reparto offensivo ha fatto la sua parte mettendo spesso in difficoltà i difensori africani.



TABELLINO PISA-KALLON 2-2

PISA. Guadagno, Ceccanti, Nannetti, Coppola, Panicucci (1’ st. Sodero), Tramoni, Lormanis (17’ st. Sicilia, 41’ st. Faye), Davidovic (1’ st. Trdan), Milli (17’ st. Signorini), Cecilia (41’ st. Mbaye), Redzic (17’ st. Matteoli). A disposizione. Vukovic, Colucci, Basic, Andreano, Ferrari, Raychev, Sapola, Sebastiano. Allenatore Masi.

KALLON. Mansaray, Sesay M. (17’ st. Camara), Bah, Koroma M. (6’ st. Icarim), Coker M., Gono (17’ st. Conteh), Dumbuya U., Turay, Jallow, Koroma A., Micettah (17’ st. Dumbuya M.). A disposizione. Sandy, Smart, Sesay A., Fillie, Suma. Allenatore Kallon.

Arbitro. Mattia Solito di Piombino (Anello-Chernenkova)

Reti. 22′ pt. Redzic, 28′ Panicucci (rigore), 2′ st. Dumbuya, 5′ Koroma.

Note. Ammoniti Bah e Jalloh



Michele Bufalino