La Verodol Casciavola al tie break piega il Blu Volley Quarrata

Casciavola (Pisa), 10 novembre 2024 - Ancora un tie break vincente per la Verodol CBD Casciavola che piega il Blu Volley Quarrata ed allunga a due la serie positiva. Tagliagambe deve fare a meno di Messina e Barsacchi e così lancia nello starting six per la prima volta la classe 2006 Corsini che va ad aggiungersi a Lilli in palleggio, Vaccaro opposta, Melani di banda, Ciampalini e Bolognini centrali e Marsili libero.

L’avvio di gara è tutto di marca ospite, il coach rossoblù ruota la formazione con Di Pasquale al posto di Bolognini e successivamente Casarosa al posto di Corsini. La Verodol riesce a mettere il naso avanti solo sul 14/13, ma si tratta solo di un fuoco di paglia, perché Quarrata con un break di 7/2 si porta sul 20/16 per poi gestire il finale e portare a casa il set. Nel secondo set vengono riproposte le stesse sei+1 di inizio partita, in avvio l’inerzia sembra essere ancora dalla parte delle ospiti tanto che, dopo una fase equilibrata, Quarrata si porta a +3 sul 13/16, ma la Verodol è brava a rintuzzare subito il break e ad allunga sul 22/19, le ospiti non ci stanno e restano in partita fino all’ultimo, tanto che dopo aver annullato due set point serve un bell’attacco da seconda linea di Vaccaro per toccare quota 25 ed impattare lil computo dei set. Nel terzo parziale regna l’equilibrio. Dopo un buon avvio della Verodol, Quarrata, così come nei set precedenti, allunga a metà set, Grazie ad un paio di belle combinazioni al centro le rossoblù si riportano sotto per poi allungare e conquistare il punto del 2-1. Il quarto set, così come era capitato a Viareggio vede le casciavoline mostrare una certa arrendevolezza tanto da concedere alle avversarie il tiebreak collezionando solo 16 punti. Nel set decisivo Lilli e compagne si ritrovano, conducono sempre nel punteggio tanto da andare al cambio campo sull’8/6. La maggiore determinazione adesso fa la differenza e la Verodol concede alle avversarie solo tre punti prima di chiudere al primo match point con il diagonale di Melani che piega le mani alla difesa avversaria.

Il tabellino

Verodol CBD Casciavola vs Blu Volley Quarrata 3-2 (22/25; 25/23; 25/22; 16/25; 15/9 VERODOL: Panerlli, Lilli, Vaccaro, Centi, Corsini, Casarosa, Betti, Bacherini, Marsili, Ciampalini, Barsacchi, Bolognini, Melani, Di Pasquale. All. Alessandro Tagliagambe, II all. Davide Rizza; Team Manager: Massimo Ciampalini QUARRATA: Bartolini, Nocenbtini, Maestripieri, Foggi, Filippi, Mannucci, Lelli, Quadrino,Morotti, Fedini, Migliorini, Martini, Bucciantini. All. Torracchi Arbitro: Carlo Piras.