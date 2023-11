Vela, incontro con il professore Faraguna

Per capire meglio come affrontare le notti e i turni di riposo, lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa ha organizzato una serata col prof. Ugo Faraguna, medico, docente di neurofisiologia all’Università di Pisa impegnato negli studi sulla regolazione del ciclo sonno-veglia. Le regate d’altura, quelle che fanno regatare anche di notte, oltre alle difficoltà legate alla tattica e alla strategia, comportano un ulteriore impegno da parte dell’equipaggio: quando arriva la notte si presenta il problema di quanto l’equipaggio debba riposare. Una vera e propria sfida che può risultare fondamentale perché la stanchezza può incidere sulla conduzione dell’imbarcazione e sul risultato finale. Giovedì 23 novembre alle ore 21 parlerà infatti di "Sonno in regata: come vincere la sfida". Faraguna e il suo team di ricercatori condivideranno con gli appassionati di vela il legame inscindibile tra sonno, prestazione e sicurezza nell’ambito della vela. La serata si aprirà con una panoramica sullo stress fisico nell’attività sportiva e l’importanza cruciale del sonno come mezzo di recupero. Come può influenzare positivamente la performance e la salute degli atleti? Il focus si sposterà quindi sulla vela, uno sport che mette in gioco aspetti fisici e mentali in condizioni uniche. Il problema delle performance e della sicurezza durante le regate sarà al centro della discussione, evidenziando come la gestione del sonno giochi un ruolo chiave in questo contesto. Durante la serata troveranno spazio anche le voci dirette dei velisti, attraverso interviste che condivideranno esperienze, sfide e strategie personali nella gestione del sonno in mare: Cecilia Zorzi, Matteo Sericano e Michele Puggioni. Non mancherà anche il punto di vista della scienza sul sonno nello sport della vela e come i dati sul sonno in barca vengono raccolti attraverso un monitoraggio dell’attività.