Under 20, Lenergy Pisa Beach Soccer stacca il pass per le final four

Pisa, 26 giugno 2023 - Il Lenergy Pisa Under 20 vince nella gara 4 del Campionato Italiano in programma a Lignano Sabbiadoro contro l’Ecosistem Lamezia, e stacca il pass per le Final Four di Viareggio che si disputeranno dal 1 al 3 Agosto. Un ottimo cammino quello dei nerazzurri guidati da Alberto Montecalvo. Tre vittorie sulle quattro gare in programma: due quelle conquistate ai tempi regolamentari contro Lazio e Lamezia, la terza invece quella conquistata contro il Cagliari dopo i calci di rigore. Una sola la sconfitta rimediata, quella contro il Catania. I nerazzurri accedono quindi alla Final Four di Viareggio, in compagnia dell’Iccierre Lamezia, del Viareggio Bs e del Catania Bs. Un grande successo quello conquistato dalla società nerazzurra, frutto di un grande lavoro di programmazione cominciato qualche anno fa. Saranno infatti per il Lenergy Pisa Bs, le prime finali nella storia della formazione Under 20, al suo terzo anno di attività. “Siamo soddisfatti e orgogliosi per questo importante successo, a coronamento di un grande lavoro di programmazione della nostra società. Lavorare con i giovani e’ una delle nostre priorità. Vorrei ringraziare i ragazzi tutti che sono scesi in campo ogni giorno con passione e dedizione, accompagnati e diretti da uno staff preparato (Alberto Montecalvo, Dario Ficini, Ernesto Pasquini, Alessandro Vaglini e Maurizio Franco). Un ringraziamento speciale va anche a tutti i nostri sponsor per la sempre costante partecipazione” I prossimi impegni della formazione under 20 prevedono la partecipazione alla Coppa Italia di categoria in programma dal 5 al 9 Luglio a Catania, e poi quindi la partecipazione alle Final Four di Viareggio dal 1 al 3 Agosto.

M.B.